Welcome back - viele Zuschauer folgten dem Motto

Nach zwei Jahren Stillhalten war es wieder so weit. Mit großer Vorfreude, endlich wieder ein Konzert ausrichten zu dürfen, startete der Projektchor Aldingen unter der Leitung von Monika Kohler und der Klavierbegleitung von Thomas Förster am Samstag, 19. November, schwungvoll mit „California Dreaming“ in den Abend.

Der Funke sprang auch sogleich auf das Publikum über, das sich, gemäß dem Motto „Welcome back!“ zahlreich in der Erich-Fischer-Halle eingefunden hatte. Es folgte eine bunte Mischung von Songs und Liedern, mit denen der Projektchor sein ganzes Gesangsspektrum präsentieren konnte. So wurde es beim „Sound of Silence“ ganz still im Saal, bevor der Chor mit „Cover me in Sunshine“ und „Mambo“ von Herbert Grönemeyer wieder viel gute Laune verbreitete. Hier sorgte Patricia Messner mit ihrer Bass-Mundharmonika für eine nicht alltägliche musikalische Begleitung. Allen im Ohr war der „Wellerman“ wie auch die folgenden Lieder „Escape-Song“ und „Piano Man“. Den Abschluss bildeten „Under the bridge“ von den Red Hot Chili Peppers sowie Udo Jürgens‘ „Liebe ohne Leiden“, welches zum Ende dann auch kräftig vom Publikum mitgesungen wurde.

Der anhaltende Applaus des Publikums sowie die zufriedenen Gesichter nach dem Konzert zeigten dem Chor, dass er alles richtig gemacht hatte und die Arrangements der Dirigentin, Monika Kohler, perfekt auf den Chor zugeschnitten waren. Und selbstverständlich verließ man die Bühne nicht ohne die gewünschte Zugabe.

Den Mittelteil gestalteten die musikalischen Gäste aus Trossingen „The Aeromonics“, eine Formation aus Musiker:innen (Mundharmonika, Gitarre, Bass, Keyboard und Schlagzeug), die mit ihren selbst arrangierten, anspruchsvollen Stücken, wie unter anderem „Hawaii Five-O Theme“, „Libertango“, „Little Wing“ einem „Phantom of the Opera-Medley“ oder dem Queen-Klassiker „I was born to love you“ ein ganz besonderes musikalisches Hörerlebnis kreierte und die Zuhörerinnen und Zuhörer durchweg mit ihrer musikalischen Leistung beeindruckte.

Toralf Maier, ein langjähriger Sänger des Chors, führte gut gelaunt und locker durch den Abend und plauderte dabei auch ein wenig aus dem Chor-Nähkästchen. Der Projektchor möchte seinen musikalischen Unterstützern und Gästen, den Helferinnen und Helfern sowie allen Besucherinnen und Besuchern ein herzliches Dankeschön sagen für ihren Beitrag zu einem rundum gelungenen Konzertabend.