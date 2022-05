Weiter im Aufwind

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Der Musikverein hat sich auch in der schwierigen Coronazeit gut weiterentwickelt“. So hat es Marcus Kiekbusch, Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister, die Stimmung in der Aldinger Kapelle bei der Jahreshauptversammlung zusammengefasst.

Wie stark der Musikverein inzwischen auf die Jugend baut und bauen kann, war gleich zu Beginn zu spüren, als das Gesamtorchester gespickt mit mehreren Jugendlichen, zwei Stücke spielte.

In den Jahresberichten konnten der 1. Vorsitzende Karl Jung sowie Schriftführerin Sigrid Jung, von wenigen Terminen aus dem Jahr 2021 berichten. Höhepunkt war das Ständchen für das Ehrenmitglied Walter Haller, zu seinem 100. Geburtstag im Februar. Leider musste der Musikverein dann im Oktober, an seiner Beerdigung spielen.

Kassier Jürgen Händel berichtete von einem Plus in der Kasse und fasste den Kassenbericht so zusammen: „Weniger Buchungen, mehr Gewinn“ und bekam von den Kassenprüfern Heiko Jungk und Matthias Jung ein großes Lob.

Alle zu wählenden Funktionäre, 1. Vorsitzender Karl Jung, Kassier Jürgen Händel, Mitgliederbetreuer Karl Haller, Notenwart Franz Müller und Beisitzer Nikolaus Müller, Horst Roth und Domenico Bruno waren wieder bereit, ihre Posten auszufüllen und wurden einstimmig wieder für zwei Jahre gewählt. Karl Jung gab bekannt, dass er nach diesen zwei Jahren, das Amt des 1. Vorsitzenden in andere Hände geben möchte. Die Jugendausbildung sowie die musikalische Leitung der Orchester nimmt doch mittlerweile sehr viel Zeit in Anspruch.

Karl Jung berichtete von 198 Gesamt-Mitgliedern, davon 24 Aktive und 33 Musikerinnen und Musiker in Ausbildung.

Als Ziele für das Jahr 2022 hat sich der Verein vorgenommen, weitere Aktive zu gewinnen und die Kooperation mit der Gemeinschaftsschule weiter voranzubringen.

Die Corona-Pandemie hat auch den Musikverein Aldingen, wie so viele andere Vereine, hart getroffen. Eine geregelte Probenarbeit war nicht möglich. Wegen der Pandemie sind auch im vergangenen Jahr die Konzerte ausgefallen. Seit Anfang Februar hat die Probenarbeit wieder begonnen. Die Aktiven sind mit großer Freude bei den Proben dabei. Am 29. Mai ist das Kirchenkonzert unter dem Motto „Konzert für den Frieden“, in der evangelischen Kirche.