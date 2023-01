Weihnachtsliedersingen in Aldingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der katholische Kirchenchor Aldingen hat nach zweijähriger Pause erneut ein Weihnachtslieder-Singen in der katholischen Kirche abgehalten. Es waren trotz des WM-Finales einige Besucher der Einladung gefolgt. Für Pater Sabu, der krankheitsbedingt ausgefallen war über nahm Erika Rapp die Begrüßung der Gäste, in€ wünsche ihnen ein paar besinnliche Stunden und lud zum Regen Mitsingen ein. Der Kinder und Kirchenchor haben sehr schöne Lieder einstudierte.

Besonders der Kinderchor „In der Weihnachtsbäckerei“ und „Der kleine Trommlmann“ bekamen sehr viel Applaus. Obwohl einige Chormitglieder krank waren, haben wir unser bestes gegeben und wurden auch von den Gästen mit Applaus belohnt.

Ein besonderer Hörgenuss waren der „Abendessen“, gesungen von Natascha Sentyshcheva und Silvia Öfinger, und von Iwan Sentyshchev das „Ave Maria“, gespielt auf dem Akkordeon – es ist immer wieder beeindruckend, welche gefühlvollen Melodien Iwan diesem Instrument entlockt. Mit dem Lied „Maria durch den Dornwald ging“ konnte das Duett von Marie-Teres Horwarth und Natalia Sentischva das Publikum begeistern.

Verabschiedet wurde das Publikum von Silvia Braunbart, die für die erkrankte Kirchenchor-Vorsitzende Giesela Ilg den Dank an die Besucher, den Kinderchor, für die Technik und Fotos Ralf Schräpel dankte, so wie Frau Zepf an der Orgel Anni Barschina für das Richten der Kirche. Ein besonderer Dank ging an unsere Chorleiterin Natalia Sentyscheva, ohne sie könne das so nicht stattfinden.

Es war für alle Beteiligten ein besonderes Weihnachtserlebnis, die besondere Mischung aus Zuhören, Mitsingen und vorgetragene Gedichten begeisterte und stimmte auf die kommenden Feiertage ein.

Ein herzliches Vergelt´s Gott an alle Spenderinnen und Spendern, die mit interner Spende der ukrainischen Hilfsaktion des Kirchenchores unterstützen.