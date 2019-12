Weihnachtsbilder zeigen Religion des Mittelalters

Die letzte öffentliche Führung im Dominikanermuseum in diesem Jahr stellt die Weihnachtsdarstellungen in der neu konzipierten Sammlung Dursch in den Mittelpunkt. Beginn ist am Sonntag, 15. Dezember, um 15 Uhr.

Laut einer Pressemitteilung der Stadt Rottweil soll die die Sammlung mit ihren Weihnachtsdarstellungen dem heutigen Betrachter die religiöse Welt des Mittelalters vermitteln. Die eindrucksvollen Bildern sollen dem Betrachter auch die frohe Botschaft der Geburt Jesu vermitteln. Die Künstler versetzten die Weihnachtsgeschichte oft nicht in eine ferne Gegend, sondern in die heimische Landschaft. So erkennt der Betrachter im Altarflügel von Hans Rueland die Landschaft des Allgäus. Dem Gläubigen wurde vor Augen geführt – Bethlehem sei überall.

Menschlich anrührend sollen die Bildwerke die Freude über die Geburt Jesu ausdrücken. Man spüre laut Pressemitteilung die Wärme und Liebe in der Darstellungen und werde eingestimmt auf Weihnachten. Die Führung soll die Gelegenheit bieten, dem vorweihnachtlichen Rummel zu entfliehen und sich auf Weihnachten einzustimmen.