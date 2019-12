Weihnachtliche Ideen gehen nicht aus

In der Adventszeit innehalten und in der Natur die Weihnachtsgeschichte neu wahrzunehmen, dazu regt der stimmungsvolle Weihnachtsweg von Klaus und Friede Krell im Plattenweg 8 in Denkingen an.

Hier findet man Bethlehem mit seiner Krippe. Wer in der meist hektischen vorweihnachtlichen Zeit eine Oase der Stille, der Ruhe und Besinnung sucht, ist hier genau richtig. Denn die ausdrucksvollen Figuren strahlen Frieden und Geborgenheit aus. Eine extra Führung für einen Rundgang braucht man nicht, denn jede Gruppenszene ist mit biblischen Worten genauestens beschrieben.

Seit 2012 stehen während der Advents- und Weihnachtszeit auf dem weitflächigen Grundstück der Familie Krell lebensgroße Figuren in prächtigen farbigen Gewändern, die nachempfunden sind der Kleidung der Menschen aus Israel vor 2000 Jahren. Um die Originalität zu erhalten, suchte Friede Krell hierfür extra eine Kostümnäherin für historische Kleider. „Die Gewänder der drei Könige machten jedoch einige Schwierigkeiten, da sie aus wertvollen Stoffen hergestellt wurden“, erinnert sich Friede Krell.

Schon längere Zeit keimte in Klaus Krell der Wunsch, etwas zur Freude der Allgemeinheit zu machen. Fündig wurde er in Italien. In Lazisse am Gardasee verbringt er seit seiner Kindheit den Sommerurlaub und einige Tage während der Weihnachtszeit. Hier besuchte er in Pacengo eine Weihnachtsfeier in einem Kindergarten. Die Kinder hatten große Krippenfiguren aus Stroh gebastelt und zogen ihnen Kleider an. Bei Klaus Krell funkte es: „Solch eine Krippe könnte man herstellen, nur etwas schöner.“ Den letzten Anstoß gaben die 50 lebensgroßen Figuren in Garda, die einen Teil der Lebensgeschichte Jesu von der Krippe bis ins Mannesalter in Szene setzen. Irgendwann las Krell von der Weihnachtskrippe, die der Heilige Franz von Assisi in einem Wald bei Greccio in den Sabiner Bergen aufgestellt hatte. Und dann ging es los.

Mit den beiden Figuren von St. Nikolaus und Knecht Ruprecht im Jahre 2011 wurde der Anfang gemacht. Bald schon kamen viele Kinder, um das lebensgroße Paar im tiefen Schnee anzuschauen.

Im folgenden Jahr wurde geplant, gezimmert, Schafe aus Styropor hergestellt, nach passenden Schaufensterpuppen Ausschau gehalten, was gar nicht so einfach war, erzählt Klaus Krell. Die Figuren sollten zum einen wetterfest sein und zum anderen den richtigen Gesichtsausdruck haben. „Als die Sache dann bereits einige Jahre lief, kamen sogar einige Leute und schenkten uns ihre wertvollen Puppen für die Aktion“, berichtet Friede Krell..

Rechtzeitig zum ersten Adventssonntag 2012 erstrahlten im großen Garten der Familie Krell viele Lichter an den Bäumen. Am Rande des Grundstücks stand der Hirte mit seinen Schafen, in der Mitte ein Holzstall mit Maria, Josef und der Krippe. Ochs und Esel schauten aus dem Fenster in den Raum und wärmten das Christkind mit ihrem Atem. Etwas abseits hatten sich die drei Sterndeuter mit ihrem (Mini)-Kamel gruppiert.

Täglich kamen Menschen vorbei und schauten sich die lebensgroße Krippe an, wobei Mütter ihren Kindern an Hand der Figuren das Weihnachtsgeschehen erklärten. Hinter der Glastüre seines Büros konnte Klaus Krell dies immer wieder beobachten. „Jetzt wissen wir, dass unsere Idee auf guten Boden fiel und dass wir vielen mit meiner Arbeit eine Freude bereiten können“, stellte das Ehepaar Krell damals fest.

Kaum waren die Figuren in Omas Garage nach Weihnachten verstaut, opferte Klaus Krell jede freie Minute das ganze Jahr über für die Vergrößerung seiner „Krippe“. Viele weitere Figuren kamen dazu. Auch Hütten wurden gebaut. Bereits im zweiten Jahr zeigt eine weitere Station die Volkszählung, die Verkündigung mit Hirten, Schafen und Engeln, ein „See Genezareth“ mit Booten und Fischern wurde angelegt. Die Menschen kamen wiederum in Scharen.

Klaus Krell baut weiter und vergrößert jedes Jahr die Open Air-Ausstellung. 2014 hatte der Weihnachtsweg bereits eine Dimension erreicht, die ihn weit über die Region hinaus bekannt machte. Acht neue Figuren mit Tieren und Palmen kamen im dritten Jahr dazu.

Bereits jetzt schon hat der Krippenbauer neue Ideen für das nächste Jahr. Dann soll die Flucht nach Ägypten entstehen. Und da Klaus Krell den Besuchern auch etwas Warmes anbieten möchte, gab es Glühwein, Kinderpunsch und über das Wochenende sogar eine heiße Rote, alles auf Spendenbasis.

Inzwischen hat sich auch der Helferkreis erweitert. 2015 waren bereits zehn Freunde dabei. „Allein können wir den Aufbau des Weihnachtsweges gar nicht mehr bewältigen“, gesteht Klaus Krell. Auch ein Terminkalender wurde angelegt, denn jeden Tag melden sich Gruppen aus Nah und Fern an. Für die Kinder hatte Klaus Krell inzwischen ein Karussell zur Unterhaltung besorgt.

Und immer wieder kommen neue Figuren dazu, oder sie bekommen sogar ein Haus oder ein Dach über dem Kopf. Die Ideen gehen Klaus Krell nicht aus. 2016 kam eine wunderschöne bildhafte Gestaltung dazu, wie Maria und Josef in ihrer Heimat Nazareth arbeiten. Maria putzt ihre Wohnung, während Josef in der Werkstatt als Zimmermann arbeitet. Der Inhalt des Spendenkässle geht jeweils an MiKado, wo inzwischen einige Tausend Euro zusammenkamen.

In den folgenden zwei Jahren widmete sich Klaus Krell der Anfertigung von alten Handwerkern, die er in der Zeppelinstraße vor den jeweiligen Firmengebäuden aufstellte. Inzwischen sind acht fertig und weitere sind in Bearbeitung.

Anlässlich des 90-jährigen Bestehens der ehemaligen Heubergbahn 2018 baute er naturgetreu das „Heubergzügle“, das erstmals am Albabtrieb im Einsatz war und heute die Besucher den Weihnachtsweg entlang fährt.

Als besondere Attraktion hat Klaus Krell dieses Jahr an 23 Straßenlaternen eine Weihnachtsdekoration angebracht. Die Anschlüsse und die Steckdosen hierzu fertigte die Elektrofirma Öfinger aus Aldingen, die auch die Kosten übernahm.

Klaus Krells Schaffenskraft ist aber noch lange nicht zu Ende. So erhalten seine acht „Handwerkerfiguren“ dieses Jahr jeweils eine kleine Hütte. Denn bereits machen sich erste Witterungsschäden bemerkbar, und denen will er entgegenwirken.