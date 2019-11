Wehr hilft bei Notfall

Ein medizinischer Notfall in Balgheim hat am Montag den Einsatz der Feuerwehr notwendig gemacht. Zur Unterstützung bei der Rettung eines Patienten wurde die Feuerwehr Spaichingen gegen 15.40 Uhr in die Spaichinger Straße nach Balgheim gerufen, so eine Pressemitteilung. Der Rettungsdienst benötigte zur Beförderung des Patienten aus dem Obergeschoss nach unten die Unterstützung durch die Drehleiter der Spaichinger Wehr. Über die Drehleiter brachten die Spaichinger Wehrmänner in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Balgheim den Patienten nach unten, wo die Übergabe an den Rettungsdienst erfolgte. Nach rund einer halben Stunde war der Einsatz beendet. Im Rahmen der Überlandhilfe rückt die Spaichinger Feuerwehr jedes Jahr mehrfach zur Unterstützung des Rettungsdienstes aus - auch in die Nachbargemeinden.