Wegen Corona: Landmarkt bietet Lieferservice an

Wegen des Corona-Virus will der Landmarkt einen zusätzlichen Lieferservice für seine Kunden anbieten. Obst, Gemüse und andere Produkte können so direkt vor die Haustür geliefert werden. Das kündigte der Landmarkt in einer Pressemitteilung an den Heuberger Boten mit. Der Landmarkt ist ein kommunal unterstützter, genossenschaftlich organisierter Dorfladen.

Der Lieferservice soll besonders dafür da sein, dass sich vor allem die Risikogruppen Lebensmittel kaufen können, ohne in Kontakt nach außen treten zu müssen. Zu den Risikogruppen gehören beipielsweise ältere oder gesundheitlich angeschlagene Personen.

Der Lieferservice soll auf ehrenamtlicher Basis erfolgen. Deshalb sucht der Landmarkt noch nach Personen, die diese Aktion unterstützen. Freiwillige sollen sich direkt beim Landmarkt melden.

Der Lieferservice soll wie folgt geplant sein: Geliefert wird regelmäßig einmal in der Woche. Momentan ist der dafür festgelegte Tag der Donnerstag. Bis einen Tag zuvor (das ist derzeit am Mittwoch) müssen die Kunden ihre Bestellungen entweder schriftlich oder direkt telefonisch an den Landmarkt richten. Die Telefonnummer lautet: 7034 742.

Geliefert wird gegen Barzahlung. Pro Lieferung erhebt der Landmarkt zusätzlich zum Ladenpreis, einen pauschalen Lieferzuschlag.