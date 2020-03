Wasserversorgung verursacht Löwenanteil des Stromverbrauchs

Der Energiebericht für 2019 ist in der Gemeinderatssitzung in Dürbheim vorgestellt worden. Der Bericht soll in komprimierter Form einen Überblick über die Anlagen und Verbräuche sowie Kosten aufzeigen und Ansporn für weitere Verbesserungen sein.

Etwas überraschend ist, dass der Gasverbrauch mit zirka 475 000 kWh rund drei Mal so hoch liegt wie die Stromverbrauchsmenge von 148 000 kWh. Im Vorjahr waren es 152 400 kWh. „Der Gasverbrauch für die Heizung und Warmwasserproduktion in der Festhalle ist mit 123 065 kWh fast genauso hoch wie der Stromverbrauch bei allen kommunalen Einrichtungen zusammen“, sagte Bürgermeister Andreas Häse. Die Zahlen des Stromverbrauchs zeigen interessante Ergebnisse auf. Durch die Umstellung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED konnte eine Einsparung von 152 408 auf 148 070 kWh erzielt werden. Sinnvoll erscheint es, den gesamten Stromverbrauch in drei Teilbereiche aufzugliedern – das sind die Wasserversorgung, die Straßenbeleuchtung und die übrigen kommunalen Verbraucher.

Von den 2019 verbrauchten 148 070 kWh entfiel der „Löwenanteil“ mit 64 530 kWh gleich 44 Prozent auf die Wasserversorgung. In der Nacht leuchtet die Straßenbeleuchtung und verbrauchte „nur“ 26 129 kWh, was 18 Prozent des Verbrauchs entspricht. Die restlichen 57 411 kWh gleich 38 Prozent verteilen sich auf die kommunalen Gebäude wie Gemeindehalle, Schule und Rathaus.

Seit 1. März haben die Buslinien im Landkreis Tuttlingen einen neuen Fahrplan. Durch die Krise durch den Coronavirus sind aktuell jedoch die Fahrpläne auf „Schulferienmodus“ umgestellt. Von 5.30 bis 22.30 Uhr fährt an Werktagen ein Bus. An Sonn- und Feiertagen wird im zweistündigen Rhythmus gefahren. „Der Fahrplan ist für Dürbheim nicht schlecht, und es wurden gute Lösungen gefunden“, sagte Häse.

In der Sitzung am 16. Dezember wurde der Rat informiert, dass der Kurs von EnBW-Aktien von 35 auf 58 Euro hochgeschnellt sei. Daher wurde vorgeschlagen, den Beschluss vom Oktober 2019 dahingehend zu ändern, den Verkauf von 11 300 Aktien sofort zu tätigen, was einen Erlös von 625 000 Euro bedeute.

Die Gemeinde Gosheim würde die Aktien kaufen – allerdings zum Preis von 48 Euro pro Aktie. Dem Verkauf wurde einstimmig zugestimmt. Zur Kenntnis wurde genommen, dass durch den Verkauf eine Deckungslücke von 50 400 Euro im aktuellen Haushalt entsteht, welche im Nachtragshaushalt ausgeglichen werden muss.

Beschlossen wurde der Abschluss des Vertrags zur Übernahme von Tätigkeiten im forstlichen Revierdienst im Körperschaftswald wie auch des Vertrags zur Übernahme der Wirtschaftsverwaltung und Holzverkauf mit der Verwaltung des Landkreises Tuttlingen.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr stehen immer wiederkehrende Wartungen an Geräten an. Mit dem TÜV Südwest soll ein Dienstleistungsrahmenvertag abgeschlossen werden. So werden alle Gerätschaften aus einer Hand geprüft. Der Vertrag läuft von März 2020 bis Februar 2022.