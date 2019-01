Wassermangel macht Anglern zu schaffen

Der Angelverein Spaichingen Dürbheim hat im Gasthaus „Schützen“ in Balgheim seine Hauptversammlung abgehalten. Vorsitzender Christian Märtens begrüßte alle Gäste. In seinem Jahresbericht ging Schriftführer Roland Teuber auf den Wassermangel 2018 ein: Dieser und zu warme Temperaturen hätten zu einem verstärkten Algen- und Pflanzenwachstum geführt.

Aufgrund einer notwendigen Reparatur zur Abdichtung im Wasserablauf habe der Wasserverlust auf ein Minimum begrenzt werden können – was dazu geführt habe, dass keine Verluste beim Fischbestand oder Schäden durch Sauerstoffmangel entstanden seien Im Herbst sei bei Aufräumarbeiten Sturmholz entfernt worden, um die sichere Begehung des Weihers wieder zu ermöglichen. Bei einer praktischen Ausbildung im Herbst, Vorbereitungskurs zur Sportfischerprüfung am Gewässer, konnten einige Vereinsmitglieder ihr Wissen an 67 Schüler aus der Region weiter geben. Zuletzt berichtete Teuber von einem Einbruch in der Hütte am Weiher in Dürbheim am Jahresende. Erbeutet worden sei nichts, aber es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Beim Kassenbericht wurde auf eine positive Bilanz verwiesen. Da eine Reparatur am Gewässer auf 2019 verschoben wurde, konnte das Jahr mit einem Plus abgeschlossen werden. Die Kassenprüfer bestätigten der Kasse eine einwandfreie Führung, was zur Entlastung führte. Die Berichte des Schulungsleiters und Gewässerwarts wurden aufmerksam verfolgt. Der Jugendwart berichtete vom gemeinsamen Fischen der Jugendlichen mit dem Angelverein Radolfzell am Bodensee und am hiesigen Gewässer.

Bürgermeister Andreas Häse dankte Verein und Führung für ihre Arbeit in der Gemeinde und vor allem im Natur-, Tier- und Landschaftsschutz am Dürbheimer Weiher; er sagte, dass dies nur mit Fachkenntnis dauerhaft Früchte trage. Bei den Neuwahlen wurden Thomas Reutter als 2. Vorsitzender, Tobias Badstübner als Kassierer, Eckhard Branscheid als Gewässerwart und Robert Theiler einstimmig gewählt und somit für weitere zwei Jahre bestimmt.

Bei den Ehrungen wurden Martin Maurer und Hansi Faht für ihre 40-jährige Zugehörigkeit und Unterstützung des Vereins ausgezeichnet: Faht habe sich durch unzählige Stunden als Organisator der Verpflegung und als fachkundiger Koch bei Vereinsfesten verdient gemacht. Maurer trat bereits als Jugendlicher dem Verein bei. Er war ab 1999 Kassenprüfer und ab 2003 Gewässerwart. Als 2. Vorsitzender fungierte er 2007 bis 2012.