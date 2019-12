Wasser-Zweckverband plant Investitionen von 15,5 Millionen Euro

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Wasserversorgung am Oberen Neckar hat am Donnerstag in Frittlingen getagt. In den kommenden zehn Jahren stehen Investitionen in Höhe von 15,5 Millionen Euro an. Damit wird sich auch der Wasserpreis in den Verbandsgemeinden erheblich erhöhen.

Vorsitzender Thomas Albrecht (Wellendingen) konnte die Vertreter der Mitgliedsgemeinden aus Deißlingen-Lauffen, Böhringen, Dietingen, Gößlingen, Irslingen, den Rottweiler Ortsteilen Feckenhausen, Neufra, Neukirch und Zepfenhan sowie den Gemeinden Wellendingen, Frittlingen und Zimmern u. B. begrüßen.

Gerd Schill vom Ingenieurbüro Fritz erläuterte den Ausbaustufenplan für das Verbandsnetz mit 55 Kilometer Leitungen und elf Hochbehältern. Im Hochbehälter Wellendingen wird gerade die Steuerungs- und Prozessleittechnik erneuert. Im kommenden Jahr wird mit der Sanierung des Haupthochbehälters in Neukirch begonnen.

Auch die Querung der Prim und der B14 für die Leitung Neufra-Lauffen soll 2020 erfolgen. Für die neue Ringleitung im nördlichen Versorgungsgebiet läuft die Planungsgenehmigung. 2021 soll mit dem Bau begonnen werden. Dadurch können fünf sanierungsbedürftige Hochbehälter stillgelegt werden.

Insgesamt stehen in den nächsten zehn Jahren Investitionen in Höhe von 15,5 Millionen Euro an. Der Wasserpreis wird sich dadurch erheblich erhöhen. Der Betriebsführungsvertrag mit der ENRW wurde verlängert.

Vorsitzender Thomas Albrecht zeigte sich mit der Arbeit der ENRW, die seit wenigen Jahren die technische Betriebsführung des Zweckverbandes übernommen hat, sehr zufrieden. So konnte Tobias Stumpp für die ENRW von einem guten Jahr ohne nennenswerte Störungen berichten.

An der Wehranlage beim Wasserwerk wurde an der Wehrklappe die Dichtung in Eigenleistung erneuert. Aufgrund der Trockenheit konnte in den vergangenen beiden Jahren nicht so viel Strom mit der Wehranlage erzeugt werden wie in den Vorjahren.

Verbandsrechner Philippe Liebermann erläuterte die Jahresrechnung 2018 mit einem Volumen von 2,5 Millionen Euro, 1,6 Millionen davon entfielen auf den Vermögenshaushalt. Durch die Aufnahme von Krediten in Höhe von 790 000 Euro stieg der Schuldenstand auf knapp 800 000 Euro an.

An die 13 366 Einwohner des Verbandsgebietes wurden 2018 insgesamt 637 399 Kubikmeter Wasser abgegeben. Dieses stammt zur Hälfte aus den Quellen bei der Neckarburg und zur anderen Hälfte aus Bodenseewasser.

Im Haushaltsplan 2020 wurde der Wasserbezugspreis auf 1,60 Euro je Kubikmeter festgelegt und für die hohen anstehenden Investitionen müssen die Gemeinden zusammen eine Kapitalumlage von 189 300 Euro bezahlen. Diese wird dann auch in den Wasserpreis einfließen, den jede Gemeinde kalkuliert.