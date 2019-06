Wanderung mit dem Albverein Aldingen am Sonntag

Zu einer Wanderung am Teufensee lädt der Albverein Aldingen am Sonntag, 23. Juni, ein. Zur Bildung von Fahrgemeinschaften treffen sich die Wanderer um 13.30 Uhr am Bürgerhaus und fahren nach Horgen. Vom Wildpark aus wandern sie auf asphaltierten und Schotterweg zum Teufensee. Es geht überwiegend bergab durch den Wald, teilweise in der Sonne.

Die Strecke ist etwa.7,5 Kilometer km lang, Laufzeit etwa 2,5 Stunden. Gutes Schuhwerk und Stöcke sind empfehlenswert. Die Schlusseinkehr ist in der Brauerei Hirsch in Flötzlingen. Wanderführerin: Angelika Kauffmann Tel: 07424/ 86582.