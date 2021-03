Wanderausstellung „Mannheim-Izieu-Auschwitz“ bleibt länger im Landgericht

Am 25. Februar hatte Justizminister Guido Wolf die Wanderausstellung Mannheim-Izieu-Auschwitz am Landgericht Rottweil eröffnet, die den Leidensweg von vier jüdischen Kindern nachzeichnet. Die Ausstellung bleibt nun länger als geplant. Ursprünglich sollte die Ausstellung bis zum 12. März 2021 im Landgerichtsgebäude zu sehen sein. Danach war ihre Ausstellung in der Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der Europäischen Union in Brüssel angedacht wie das Landgericht in einer Pressemitteilung schreibt. Weil die Landesvertretung bei der Europäischen Union in Brüssel coronabedingt noch nicht für die Öffentlichkeit geöffnet ist, darf die Ausstellung bis zum 9. April in Rottweil bleiben.

Thematisch passend hat zwischenzeitlich die Weinhandlung Grimm aus Rottweil eine Studie zum Werk „Der Gefangene“ von Siegfried Haas zur Verfügung gestellt, die die Ausstellung flankiert. Das Original befindet sich in der Gedenkstätte Eckerwald beim KZ-Friedhof Schömberg. Es mahnt, das Leid der vom Nationalsozialismus Verfolgten nie zu vergessen.