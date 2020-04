Wagen schießt über Autobahnausfahrt hinaus

Zu schnell ist ein 79-Jähriger am Dienstagabend mit einem Renault von der A 81 auf die Ausfahrt Sulz am Neckar zugefahren, hat die Kurve nicht bekommen und einen Unfall verursacht. Der Mann war laut Polizei kurz nach 19 Uhr auf der A 81 von Stuttgart in Richtung Singen unterwegs und wollte die Autobahn verlassen. Zu spät bemerkte der 79-Jährige, dass er auf dem Verzögerungsstreifen viel zu schnell war. Um Schlimmeres zu verhindern, lenkte der Mann geradeaus und hielt so den Wagen zumindest in der Spur. Der Renault fuhr über ein Wiesenstück und durch ein Gebüsch, überquerte die in Richtung Singen führende Auffahrt und krachte mit seinem Wagen an einer Böschung in einen Wildschutzzaun. Der 79-Jährige blieb unverletzt. An seinem Wagen, den Verkehrseinrichtungen und dem Wildschutzzaun entstand rund 10 000 Euro Sachschaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Auto.