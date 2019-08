Eine Autofahrerin hat sich am Freitagabend auf der Bundesstraße zwischen Schiltach und Hinterlehengericht leicht verletzt, als sie mit ihrem Auto von der Straße abkam. Die 18 Jahre alte Fahrerin geriet mit ihrem Daimler in einer Kurve von der Straße. Laut Polizei schleuderte er über einen Radweg und ein Wiesengrundstück und kam letzten Endes im Flussbett der Schiltach zum Stehen. Die Fahrerin kam zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An ihrem Daimler entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden.