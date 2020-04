Wagen landet auf der Seite

Auf der Seite gelandet ist am Ostermontag gegen 7 Uhr ein Auto auf der Straße zwischen Dürbheim und dem Risiberg. Der Wagen war laut Pressemittelung der Feuerwehr von der Straße abgekommen. Die Feuerwehren aus Dürbheim und Spaichingen öffneten den Kofferraum, befreiten die Fahrerin aus dem Wagen und übergaben sie an Kräfte des Rettungsdienstes. Die Einsatzkräfte richteten eine Verkehrsabsicherung ein. Im Einsatz waren sechs Fahrzeuge der Spaichinger Wehr und 20 Helfer. Daneben waren die Feuerwehr Dürbheim, die Polizei, der Rettungsdienst samt Notarzt und der organisatorische Leiter Rettungsdienst an der Einsatzstelle.