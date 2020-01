Wagen überschlägt sich an Autobahn

Ein leicht verletzter Autofahrer und 20 000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12 Uhr auf der B 462b bei Dunningen ereignet hat. Ein 19-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer befuhr laut Polizei die Bundesstraße von Dunningen-Mitte kommend in Richtung Rottweil. Vermutlich aufgrund plötzlich auftretender Reifglätte geriet sein Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich an einer Böschung. Der Pkw kippte zur Seite und blieb auf dem Dach liegen. Der 19-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, sein Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.