Vortrag zum Thema die Gelenke stark essen

Die Katholische Erwachsenenbildung in Aldingen lädt am Donnerstag, 17. November, um 19.30 Uhr zu einem besonderen Vortragsabend mit der Gesundheits- und Präventionsberaterin Elke Beiter ein. Und darum geht’s: Viele fühlen sich Gelenkbeschwerden oder Muskelproblemen ausgeliefert, die Psyche leidet. In einem kurzweiligen Vortrag gibt Elke Beiter aus Haigerloch-Owingen anschaulich Einblicke in das Wunderwerk Bewegungsapparat. Sie erklärt, wie die richtige Ernährung eine große Chance zur Selbsthilfe bietet, und wie die Knochen dadurch gestärkt, Gelenke geölt, Entzündungen bekämpft und auch Muskelverspannungen entgegen gewirkt werden kann. Es gubt viele Tipps und auch Rezepten. Der Vortrag findet im Kath. Gemeindehaus in Aldingen, Kantstr. 9 statt, es ist keine Anmeldung erforderlich. Wer Fragen hat, findet Antworten ab sofort auch unter www.keb-tuttlingen.de