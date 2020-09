Vorfahrtsunfall fordert 6000 Euro Schaden

Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der sich am Dienstagabend gegen 19 Uhr an der Einmündung „Fliederweg“ und „In Stocken“ in Aldingen ereignet hat. Eine 61-jährige VW-Fahrerin wollte vom Fliederweg auf die Straße In Stocken abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 22-jähriger Transporter-Fahrer auf der Straße In Stocken stadteinwärts und übersah die 61-Jährige, die Vorfahrt hatte. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.