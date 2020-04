Vorfahrtsmissachtung wird teuer

Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Hauptstraße in Frittlingen ereignet hat.

Die 46-jährige Lenkerin eines Skoda Rapid befuhr laut Polizeibericht die Bahnhofstraße aus Richtung Neufra in Fahrtrichtung Ortsmitte und bog an der Einmündung nach links in die Hauptstraße ein. Hierbei habe sie die Vorfahrt des 27-jährigen Lenkers eines Mercedes-Benz E-Klasse missachtet, der die Hauptstraße aus Richtung Ortsmitte in Fahrtrichtung Aixheim befuhr. In der Einmündung stießen die beiden Autos zusammen.

Verletzt wurde laut Polizeibericht bei dem Unfall niemand.