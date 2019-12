Vorfahrtsfehler führt zu Zusammenstoß

In Folge einer Vorfahrtsmissachtung an der Einmündung Hauptstraße und Uhlandstraße in Aldingen sind m Mittwochnachmittag ein Renault und ein Peugeot zusammengestoßen, berichtet die Polizei

Gegen 16:45 Uhr befuhr der 68-jährige Renault Fahrer die Hauptstraße in Aldingen. Als er an der Einmündung zur Uhlandstraße nach links abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt der Peugeot-Fahrerin, die gerade dabei war, die Hauptstraße in gerader Richtung zu überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß.

Es entstand laut Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro.