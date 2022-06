Vorbereitung für das Dürbheimer Brotfest

Das über die Dorfgrenzen hinaus bekannte Dürbheimer Brotfest findet wieder statt. Nachdem das Fest letztes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie leider ausgefallen war, wollen die Dürbheimer nicht länger auf das Brotfest warten. Es findet am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juli, statt. Die Wallenburger Zunft Dürbheim, die das Brotfest ausrichten, stecken schon mitten in den Vorbereitungen. So musste bereits der wunderschöne Maibaum für das Brotfest herhalten. Die Zunfträte fällten, zersägten und spalteten den Maibaum, um Holz für das anstehende Fest zu bekommen. Das Holz dient zum Heizen der des alten historischen Holzbackofens.Die nächste Aktion ist ebenfalls schon geplant, so muss der alte Holzbackofen geputzt und gewartet sowie die Züge wieder gängig gemacht werden. Doch die Mühen werden sich auch in diesem Jahr wieder lohnen, wenn es wieder heißt „Der Duft von frischem Brot liegt in der Luft“. FOTOS: Wallenburger Zunft Dürbheim