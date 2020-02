Der Bunte Abend der Hans-Wuost-Narrenzunft Aixheim hat am Samstagabend ein tolles Feuerwerk an Programmpunkten abgefeuert, das die närrischen Gäste in der ausverkauften Festhalle restlos begeisterte.

Unter den Klängen der Zunftkapelle marschierte der Narrenrat in die „Narrhalla“ ein. Nach kurzer Begrüßung durch Zunftmeister Michael Bader übernahmen die beiden Conféren-ciers in eleganten Fracks gekleidet, Tobias Götz und Oliver Berker, die Moderation des Bunten Abends.

Die Junggarde und die Garde gaben einen flotten Tanz auf der Bühne zum Besten. Königlicher Besuch hatte sich in Aixheim angesagt und so kam die englische Queen, Königin Elisabeth, gleich sechsfach nach Aixheim. Standesgemäß erhoben sich die Gäste beim Einmarsch der „königlichen Hoheit“ von ihren Plätzen. Sodann wurde der „Brexit“ herrlich auseinandergenommen. Die königliche Hoheiten wurden von den Alträten parodiert.

Die erste Handballmannschaft des TV Aixheim zeigten einen akrobatischen Hexentanz. Was man aus einem „Otto-Mülleimer“ alles heraus zaubern konnte, zeigte beeindruckend die „alte A-Jugend“. Immer wieder gab es Überraschungen aus der Mülltonne zu bestaunen. Die Jazztanzgruppe führte nach den Mülleimern eine Tanzgeschichte aus dem Wald auf. Oli und Tobi lasen aufmerksam die Heimatzeitung „Heuberger Bote“ und rezitierten die Inhalte des Blattes wobei Oli ständig von Tobi korrigiert wurde.

In dem Gesundheitszentrum „Oaxa Akut“ ginge es hoch her. Allerlei Beschwerden und Wehwehchen galt es dort zu behandeln. Die Narrenratsfrauen, die den Sketch zum Besten gaben, sorgten mit ihrem Auftritt für wahre Lachsalven. Tänze von 1920 bis heute wurden von den jungen Frauen der Tanzgarde vorgeführt. Ebenfalls für große Lacher sorgte der Narrenrat mit seiner Nummer der Rettungshunde „Bernhardiner“ und ihrem „Fässle um den Hals“.

Die Ex-Garde hatte sich der Psychologie und der „Selbsthilfegruppe für Wochentage“ verschrieben. Der Wiener Psychotherapeut „Doktor Mittwoch“ hatte seine Mühe, die Aspiranten Montag oder Freitag in die Spur zu bekommen.

Einen glanzvollen Schlusspunkt setzte Büttenredner Sebastian Gruler. Er trug einige lustige Begebenheiten des vergangenen Jahres vor, welche sich in Aixheim ereigneten. Das Publikum war begeistert und quittierte die Einlagen mit tosendem Applaus. Nach vier Stunden Programm marschierte die Zunftkapelle ein und setzte den Schlusspunkt des tollen Abends. Das Musiktrio Patrick, Jerry und Denise sorgte für die gute Stimmung im Saal und dafür, dass auch eifrig das Tanzbein geschwungen wurde.