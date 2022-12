Von diesen Menschen musste sich der Landkreis Tuttlingen 2022 verabschieden

Im Jahr 2022 hat sich der Landkreis Tuttlingen von einigen verdienten Personen verabschieden müssen.

Frittlinger CDU-Größe Rolf Geiger stirbt

Der langjährige Vorsitzende der Frittlinger CDU, Rolf Geiger, stirbt am 28. Januar im Alter von erst 70 Jahren. 1982 trat Geiger der CDU bei und war seit 2009 ihr Vorsitzender in Frittlingen. Im Gemeinderat engagierte er sich elf Jahre lang für seine Gemeinde, so wie darüber hinaus. Geiger war Mitglied im Frittlinger Geschichts- und Heimatverein und davon zwei Jahre lang im Ausschuss aktiv.

Seinen Beruf als Betontechniker - er arbeitete zuletzt bei Rohrbachzement im Labor bei der Betonprüfung - konnte er nicht bis zur Altersgrenze ausüben. Aus gesundheitlichen Gründen. Ursprünglich aus Möhringen stammend, lebte der 1951 geborene Geiger seit 35 Jahren in Frittlingen, wo er familiäre Bezüge hatte. Mit seiner Frau Monika hatte er drei Kinder, von denen die älteste bereits im Tod vorausgehen musste. Jedoch der Sohn in Wellendingen und die Tochter in Frittlingen waren in der Nähe. Und so konnte Rolf Geiger sein großes Glück, sieben Enkel zu haben, genießen. Seine Enkel, heute im Grundschul- bis zum Erwachsenenalter, waren ihm sehr wichtig. Die Jugend stand in Geigers Blick auch beim FC Frittlingen, wo er, solange es gesundheitlich ging, auch Jugendtrainer war. Am 3. Februar wurde Rolf Geiger beigesetzt.

Der Mann mit Hut ist tot: Traugott Hauser stirbt mit 74 Jahren

Nach langer Krankheit verliert Traugott Hauser, ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Rietheim-Weilheim und Kreisrat, am 17. Juli im Alter von 74 Jahren den Kampf gegen den Krebs. 1975 wurde Hauser im Alter von 27 Jahren zum Bürgermeister von Rietheim-Weilheim gewählt. Über drei Jahrzehnte hinweg leitete er die Geschicke der Doppelgemeinde – bis 2007. Dabei packte er zahlreiche Projekte an – eines der wichtigsten war nach der Gemeindereform die Zusammenführung von Rietheim und Weilheim.

Viele seiner Weggefährten schätzten Hausers direkte und offene Art, seine Verlässlichkeit sowie seinen Humor. Sein Markenzeichen waren seine Hüte. Mehr als 20 Exemplare sammelte er. Die „Krone“ und der Rußberg waren seine Heimat, wie seine einzige Tochter Wencke Weiser berichtete.

Weil Hauser Kommunalpolitiker mit Leib und Seele war, erhielt er auch einige Auszeichnungen für sein Engagement. 2018, ein Jahr nach seinem 70. Geburtstag, bekam er beispielsweise die Bürgermedaille von Bürgermeisternachfolger Jochen Arno überreicht. „Er ist ein Original gewesen. Er hat immer offen und ehrlich seine Meinung kundgetan, kein Blatt vor den Mund genommen“, erinnerte sich Arno. Die Enkelin Hausers bereitete ihm in den vergangenen Jahren noch einmal viel Freude.

Früherer Aesculap-Chef Michael Ungethüm ist tot

Der ehemalige und langjährige Vorstandsvorsitzende des Tuttlinger Medizintechnik-Unternehmens Aesculap, Michael Ungethüm, stirbt am 4. August im Alter von 78 Jahren. Mehr als 32 Jahre saß der gebürtige Münchner im Vorstand von Aesculap, davon 26 Jahre lang als Vorstandsvorsitzender. Ab 1996 war Ungethüm darüber hinaus im Vorstand der Aesculap-Mutter, der B. Braun Melsungen AG.

Geboren wurde Ungethüm am 8. September 1943, mitten im Krieg, in einfachsten Verhältnissen in München. Er absolvierte eine Schlosserlehre, holte auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nach, studierte Maschinenbau an der TH München und promovierte in Aachen. Später habilitierte er an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilian-Universität in München - als erster Ingenieur. Sieben Jahre lang arbeitete er wissenschaftlich an der Orthopädischen Klinik und Poliklinik der Universität München.

1977 ging er zu Aesculap. „Aesculap ist das Lebenswerk von Professor Ungethüm. Wir sind tieftraurig über den Verlust, den sein Tod für B. Braun und die Belegschaft bedeutet“, sagt Jens von Lackum, Vorstandsvorsitzender von Aesculap. Unter Ungethüms Leitung seien wichtige strategische Entscheidungen getroffen worden, so auch der erste Standorsicherungsvertrag zwischen Unternehmen, Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall. Ungethüm engagierte sich für die Kinderuniversität, war Mitbegründer der Kunststiftung Hohenkarpfen, ebenso einer der Antreiber der Gründung des Hochschulcampus Tuttlingen und förderte mit der „Aesculap-Ungethüm-Stiftung“ dem medizinischen Nachwuchs. Für sein vielfältiges Engagement ehrte die Stadt ihn mit dem „Kannitverstan“. Bei einer Trauerfeier Ende Oktober gedenken hunderte Menschen MIchael Ungethüm.

Ehemaliger Wirtschaftsminister Ernst Pfister stirbt

Völlig unerwartet stirbt am 4. September der früher Wirtschaftsminister des Landes und stellvertretende Ministerpräsident Ernst Pfister im Alter von 75 Jahren an einem Herzstillstand. Jahrzehntelang war der Trossinger in der Landespolitik aktiv: 31 Jahre lang vertrat er die FDP im Stuttgarter Landtag, von 1980 bis 2011. „Nur Erwin Teufel hat es mit 34 Jahren noch länger ausgehalten“, meinte er dazu später scherzhaft. Acht Jahre, von 1996 bis 2004, war Pfister Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion. 2004 wurde er baden-württembergischer Wirtschaftsminister - bis 2011, dem Jahr, in dem er sich aus der aktiven Politik zurückzog.

Der gebürtige Trossinger war studierter Germanist und Politologe, unterrichtete als Lehrer an einem Gymnasium in Villingen-Schwenningen bevor er in die Politik ging. Zusammen mit seiner Frau Doris hatte er zwei Söhne. Er war Ehrenvorsitzender des Deutschen Harmonika-Verbands, dessen Präsident er lange Jahre war. Ebenso Träger des Verdienstordens des Landes Baden-Württemberg und Ehrenbürger der Stadt Trossingen. Am 14. September wird Ernst Pfister in Anwesenheit hunderter Trauergäste beigesetzt.

40 Jahre lang prägte er Immendingen: Helmut Mahler stirbt im November

Im Alter von 80 Jahren stirbt Helmut Mahler am 15. November. Er prägte die Gemeinde Immendingen vier Jahrzehnte lang als Bürgermeister. Guido Wolf, damals noch Landrat, rechnete zur Verabschiedung Mahlers im Jahr 2010 vor, dass dieser 14.600 Tage und 350.400 Stunden im Amt gewesen war. Der Bau der Realschule, die Ausrichtung der Abwasserbeseitigung gemeinsam mit Geisingen sowie die Einführung des Ringzugs waren einige seiner wichtigen kommunalpolitischen Projekte.

Nach 40 Dienstjahren wurden Mahler das Bundesverdienstkreuz, die Ehrenbürgerwürde der Gemeinde und die Freiherr-von-Stein-Medaille des Gemeindetags Baden-Württemberg verliehen. Außerdem war er Träger des französischen Verdienstordens Ritter „dans l'Ordre du Mérite“.

„Tragen Sie Verantwortung und halten Sie zusammen, nur ein Miteinander bringt die Gesellschaft voran.“ Dieses Zitat aus Helmut Mahlers Rede beim Empfang der Gemeinde Immendingen anlässlich seines 80. Geburtstags im Juli spiegelt sein Lebensmotto wider. Unermüdliches Engagement, nicht nur dienstlich, auch ehrenamtlich, sozial und menschlich, zeichnete ihn ein Leben lang aus. An der Seite seiner Frau Sigrid, mit der er 56 Jahre lang verheiratet war, führte er auch einen aktiven Ruhestand, bis er seit April durch eine schwere Krankheit größtenteils ans Haus gebunden war.

Bauhofleiter und Kommandant: Karl Cech stirbt kurz vor Weihnachten

Karl Cech stirbt am 19. Dezember nach längerer Krankheit im 66. Lebensjahr. Cech war 27 Jahre lang Leiter des städtischen Bauhofes Geisingen. Sein Name ist auch mit der Feuerwehr seit mehr als 40 Jahren verbunden.

Er trat 1981 in die Wehr ein und übernahm das Amt des stellvertretenden Abteilungskommandanten von Geisingen 1989. 2018 übernahm Cech das Amt des Abteilungskommandanten sowie das des Kommandanten der Gesamtwehr bis er dieses 2021 nach Vollendung des 65. Lebensjahres abgeben musste. In den vier Jahrzehnten investierte er auch überregional viel Zeit, war unter anderem Ausbilder für Truppmann und Truppenführer. Außerdem war er Schiedsrichter für Wettkämpfe und 19 Jahre lang Narrenrat der Narrenzunft Grünwinkel Geisingen.