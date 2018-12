Von der Uni in die praktische Arbeit: Neue Impulse für Leintal-Kinderhaus

Seit Anfang Oktober ist das Leintal-Kinderhaus anerkannter Partner der Dualen Hochschule Stuttgart für den Studiengang „Soziale Arbeit in der Elementarpädagogik“und ist damit berechtigt, Studentinnen und Studenten für ihren Praxisteil im Kinderhaus den entsprechenden Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen. Mit Pia Muschal ist seit Oktober auch bereits die erste Studentin im Kinderhaus. Drei Jahre lang ist sie abwechselnd drei Monate im Kinderhaus, dann wieder drei Monate an der Hochschule, bevor sie mit dem Bachelor ihr Studium abschließt. Den Studiengang „Soziale Arbeit in der Elementarpädagogik“, der sich mit der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von null bis zwölf Jahren beschäftigt, gibt es noch nicht lange.

Als Duales Studium wird er nur in Stuttgart angeboten, als regulärer Studiengang kann er in Baden-Württemberg aber unter anderem an den Pädagogischen Hochschulen in Ludwigsburg, Schwäbisch Gmünd, Freiburg oder an der Universität Tübingen studiert werden. Das Studium berechtigt unter anderem zur Leitung einer Kindertageseinrichtung.

Eine Bereicherung für das Team

Für Pia Muschal ist das Leintal-Kinderhaus nicht fremd, denn sie hat vor dem Studium bereits eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und in dieser Zeit hier ein Praktikum absolviert. Für sie war aber klar, dass sie ein Studium anhängen will.

Als Pia Muschal an die Kinderhausleiterin Sarah Scheb herantrat und nach einem Ausbildungsplatz für den Praxisteil ihres Studiums fragte, erkundigte sich diese nach den Voraussetzungen dafür. Da sie selbst auch einen Abschluss in dieser Studienrichtung hat, bekam das Kinderhaus die Genehmigung zur Ausbildung. Hier in der Gegend sind diese Ausbildungsplätze noch sehr rar, bemängelt Pia Muschal. Sarah Scheb ist sehr glücklich über die Studentin, denn sie bekommt in ihrem Studium ein breitgefächertes, umfangreicheres theoretisches Wissen vermittelt als in der Erzieherinnenausbildung und bringt so neue Aspekte in den pädagogischen Alltag ein und bereichert das Team durch eine wissenschaftliche Herangehensweise.

Neue Eindrücke einbringen

Dazu wird sie nicht auf den Personalschlüssel angerechnet und kann in den drei Monaten, in denen sie jeweils da ist, neben ihren Praxisaufgaben auch besondere Dinge machen, die im Kindergartenalltag manchmal zu kurz kommen, zum Beispiel im Bereich der Medienkompetenz mit den Kindern arbeiten. Aktuell dreht sie mit einigen Kindern einen Film.

In einer Zeit, in der immer mehr von den Erzieherinnen und Kindertagesstätten erwartet werde, sei so eine Studentin eine wahre Bereicherung für die Einrichtung, betont die Kinderhausleiterin. Pia Muschal fühlt sich im Leintal-Kinderhaus sehr wohl, aktuell arbeitet sie in einer Kindergartengruppe, will aber auch noch in eine Krippengruppe wechseln.