Von der Kuriosität zum Volkssport: So feiert der FC Frittlingen sein 100-Jähriges

Wir verlosen fünf Mal zwei Karten für die „Night of Legends“ am Samstagabend, 24. September, in der Leintalhalle unter allen Einsendern, die uns bis Dienstag, 20. September, 24 Uhr eine E-Mail mit dem Stichwort „Legends“ an

schicken. Bitte geben Sie Vor- und Nachname sowie Adresse an. Die Gewinner werden benachrichtigt und an der Abendkasse kostenlos eingelassen.

Das Festprogramm:

Freitag, 23. September:

17 Uhr Totenehrung auf dem Friedhof

18 Uhr Festakt in der Leintalhalle (für geladene Gäste)

Samstag, 24. September:

ab 14 Uhr Warm-Up Traditionsspiel mit Bewirtung und Rahmenprogramm auf dem Sportgelände

16 Uhr FC Frittlingen & Friends : BVB-Traditionsmannschaft

19 Uhr „Night of Legends“ mit der Intakt Allstyleband in der Leintalhalle

Sonntag, 25. September:

den ganzen Tag Bewirtung auf dem Sportgelände und in der Leintalhalle (traditionelle Schlachtplatte)

ab 10.30 Uhr Saisonspiele B-Jugend, Herren

ca. 17 Uhr Heuberg-Duo mit dem singenden Wasenwirt Karl-Heinz Koch

Montag, 26. September:

ab 17 Uhr Handwerkervesper und Festausklang mit den „BregBrassBuebe“ in der Leintalhalle.