Wetterglück, zumindest in den ersten beiden Stunden, hatte der sehr gut besuchte Weihnachtsmarkt auf dem Frittlinger Schulhof. Schön illuminiert lud er zum Näherkommen ein. An den Ständen war allerhand zu erwerben, vom Schaffell bis zum Badesalz. Es bildeten sich Schlangen vor den Ständen des Elternbeirats der Schule, der Grillwürste, Glühwein und Waffeln anbot. Auch die Spirituosen am Stand von Marc Schnekenburger kamen gut an. Er ist mit Stefanie Efinger Hauptorganisator des Markts. Die Schüler der Leintalschule verkauften zu Gunsten eines Zirkusprojekts Plätzchen und Badesalz. Für die kleinsten Besucher gab es Bastelangebote und Ziegen zum Streicheln.