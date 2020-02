Vom Hochbeet bis zum orientalischen Tanz

Bei Veranstaltungen der Volkshochschule Aldingen sind noch Plätze frei. Anmeldungen zu den Kursen sind möglich online unter www.vhs-tuttlingen.de /orte-außenstellen/ aldingen“.

Aktionstag „Geschichte erleben - in der Region“ mit dem Museum Aldingen: Das Museum beteiligt sich laut Pressemitteilung am Sonntag, 15. März, am „Aktionstag Geschichte 2020 in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg“ mit einem eigenen Stand und einem lebendigen Mitmachprogramm in der ehemaligen Augustinerklosterkirche in Oberndorf am Neckar. Das Motto lautet „Geschichte erleben - in der Region“. Das Museum informiert über museumspädagogische Projekte von der Erdgeschichte bis zum Industriezeitalter. Von 14 bis 17.30 Uhr können die Besucher an Drehbänken drechseln wie im Mittelalter, ihren Namen in altorientalischer Keilschrift auf Tontäfelchen schreiben oder sich von mathematischen Spielen herausfordern lassen, ohne Gebühr.

„Warum ein Hochbeet?“: Legt man ein Hochbeet richtig an, hat man viele Jahre Gartenfreude mit wenig Aufwand. Ein Bildervortrag informiert über alles, was man über ein Hochbeet wissen sollte. Welche Vorteile hat es? Welche Modelle gibt es zum selber bauen oder kaufen? Wie füllt man es am besten? Was ist Terra Preta? Der Referent blickt auf viele Jahre Erfahrung im Anlegen von Hochbeeten zurück, Donnerstag, 23. April, 19 bis 21 Uhr, Bürgerhaus Aldingen, Aixheimer Straße 1, Leitung Manfred Stiebler, Gebühr acht Euro, Anmeldung erforderlich.

„Für ein sicheres Zuhause: Wirkungsvoller Einbruchschutz für Häuser und Wohnungen“: Ein Einbruch bedeutet für viele Menschen einen großen Schock. Dabei machen die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl oder psychische Folgen häufig mehr zu schaffen als der materielle Schaden. Viele Häuser und Wohnungen sind unzureichend gesichert - und dies, obwohl es laut Mitteilung „weder besonders teuer noch schwierig ist, das eigene Heim wirksam zu schützen“. Daneben können Einbrüche durch eine aufmerksame Nachbarschaft verhindert werden. Donnerstag, 12. März, 19 bis 21 Uhr, Bürgerhaus Aldingen, Aixheimer Straße 1, Leitung Michael Göbel, Polizeikommissar, ohne Gebühr, Anmeldung erforderlich.

Orientalischer Tanz: Der Orientalische Tanz ist Balsam für die Seele, so die Mitteilung. Der Orientalische Tanz fördere eine gesunde und aufrechte Körperhaltung durch ein Training der gesamten Muskulatur. Er wirke Verspannungen entgegen und verbessere wie nebenbei den individuellen Ausdruck und stärke das Selbstbewusstsein.

Getanzt wird in bequemer Kleidung, barfuß, in Socken oder Turnschläppchen. Bitte ein großes Tuch für die Hüften mitbringen. Zwölf Mal dienstags, ab 3. März, 19.20 bis 20.35 Uhr, Alte Schule Aldingen, Raum 2, Kleingruppe, Leitung Sara Löhe, Poesiepädagogin, Gebühr: 67, Mitglieder: 62 Euro.

„Magen und Darm - Sitz der Gesundheit“: „Jede Krankheit beginnt im Darm“, wusste bereits Paracelsus. In diesem Abendseminar geht es um die engen Zusammenhänge zwischen Darm, Allergien, Immunsystem, Asthma und weiteren Erkrankungen.

Viel Raum wird Störungen der Verdauungsfunktion wie Sodbrennen, Magenschmerzen, Verstopfung etc. eingeräumt. Im Anschluss wird zeigt, wie jeder für sich mithilfe von Homöopathie und Naturheilkunde zur Gesunderhaltung des Verdauungssystems beitragen kann. Montag, 11. Mai, 19 bis 21 Uhr, Bürgerhaus Aldingen, Aixheimer Straße 1, Leitung: Dr. rer. nat. Daniel Simon, Gebühr: zehn Euro, Anmeldung erforderlich.