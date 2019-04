Vollsortimenter für geistige Nahrung

Die Aldinger Bücherei ist am Freitagabend an ihrem neuen Standort an der Hauptstraße 4 mit einem Festakt eröffnet worden. Die Redner betonten die wachsende Bedeutung einer derartigen Einrichtung gerade im digitalen Zeitalter. Das Platzangebot hat sich mit dem Umzug vom bisherigen Standort Im Brühl mehr als vervierfacht (wir berichteten).

Die Enge hat ein Ende: Allein der Andrang zum Festakt hätte den räumlichen Rahmen der alten Bibliothek gesprengt. Noch deutlich mehr Interessierte kamen am Samstag zum Tag der offenen Tür, an dem die Aldinger nicht nur ihre neue Bücherei in Augenschein nehmen durften, sondern auch Lesungen und Geschichten von Birgit Leibold und Erkan Mete lauschten, derweil Kinder basteln konnten.

Bürgermeister Ralf Fahrländer eröffnete beim Festakt den Reigen der Reden: Er freue sich „wie lange nicht – es ist das zufriedene Gefühl, wenn man sieht, dass etwas gut geworden ist“. Er glaube, dass die Bücherei „Ort der Begegnung und des Dialogs in Aldingen – ein zentraler Treffpunkt“ sein werde und dazu beitrage, noch mehr „Bildung, Kultur und Lesefreude in die Bevölkerung zu tragen“. Auch Kindern solle verstärkt der Spaß am Lesen vermittelt werden. „Lesen soll in Aldingen einen neuen Stellenwert bekommen.“

Fahrländer blickte auf die Entstehungsgeschichte zurück: 2016 habe die Gemeinde das Gebäude gekauft, in dem früher ein Elektrogeschäft war. 2017 habe die Planung begonnen; 250 000 Euro habe der Umbau auf zwei Etagen gekostet, 75 000 Euro die Einrichtung, teilweise seien dafür Fördermittel geflossen. Der Bürgermeister betonte die Barrierefreiheit im Gegensatz zur bisherigen Bücherei, und dass ein Arbeitsplatz für Rollstuhlfahrer vorhanden sei.

Die „Aufwertung der Ortsmitte“ durch die neue Bücherei betonte Gesa Krauß vom Regierungspräsidium Freiburg. Durch den Umzug sei ein Weg gefunden worden, „weiter zu einer attraktiven Ortsmitte beizutragen“. Es gebe nun „viel Raum für Begegnung mit Menschen und Medien“. Krauß: „Gerade im digitalen Wandel braucht es einen Ort für Miteinander und Rückzug“. Im Vergleich zu bisher bietet die Bücherei deutlich mehr Sitzgelegenheiten. Das Medienangebot werde „optimal präsentiert in diesem Vollsortimenter für geistige Nahrung“.

Die Gemeinde habe mit der Entscheidung zum Umzug in die Daseinsvorsorge und Familienfreundlichkeit investiert – und damit in die Standortsicherung Aldingens, sagte Krauß. „Eine Bücherei dieser Güte hat Vorbildcharakter.“

„Wir haben eine kleine, versteckte gegen eine großzügige Bücherei im Ortskern getauscht“, freute sich Büchereileiterin Margarete Barth-Specht. „Aldingen ist um ein Sahnestückchen reicher.“ Mit einem Lounge-Bereich mit der Möglichkeit, Kaffee zu trinken, habe man den „Wunsch vieler Leser erfüllt“. Sie wies auf die beiden Internetarbeitsplätze hin und dankte vor allem „den Männern vom Bauhof fürs Kisten schleppen“. Die Einrichtung solle eine „Mitmachbücherei werden – ein Ort, der auch von den Ideen seiner Leser lebt“.

Auch Barth-Specht ging auf die steigende Bedeutung von Lesestätten ein: „In einer Welt, die zunehmend von unter anderem Netflix bestimmt wird, werden Büchereien immer wichtiger.“ Für Zwischentöne auf dem Akkordeon sorgte Ivan Sentyshchev von der Musikhochschule Trossingen.