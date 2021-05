Volksbankfiliale in Aldingen künftig nur noch als SB-Filiale

Die Aldinger Beratungsfiliale der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG (VBSDN) wird Ende Mai geschlossen. Der Standort wird in eine SB-Filiale umgewandelt, teilt die VBSDN auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Grund für die Umwandlung sei die geringe Nutzungsquote der Beratungsfiliale in Aldingen. „Um ihre Wirtschaftlichkeit weiterhin zu gewährleisten“, so die Bank auf Anfrage unserer Zeitung, habe sich die VBSDN dazu entschieden, die Filiale in Aldingen zum 30. Mai in eine SB-Filiale umzugestalten.

Die Versorgung mit Bargeld wird den Kundinnen und Kunden dort aber auch zukünftig ermöglicht: Der Geldauszahlungsautomat bleibt an diesem Standort weiterhin bestehen.

Zudem sei auch der „Bargeld nach Hause“-Service buchbar, bei dem Geldbeträge zwischen 50 und 2500 Euro telefonisch bestellt werden können - weitere Geldautomaten befinden sich zudem in den umliegenden Städten und Gemeinden. Über sogenannte „Cashpoints“ im Einzelhandel (unter anderem in Aldingen, Spaichingen, Trossingen) ist die Bargeldabhebung ebenfalls möglich.

Persönliche Beratungsgespräche können in der Filiale Aldingen nach Terminvereinbarung weiterhin in Anspruch genommen werden. Alternativ stehen hierfür auch die Mitarbeiter der Beratungsfiliale Spaichingen montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung. Schließfächer der Filiale Aldingen werden ebenfalls nach Spaichingen verlegt, worüber die Mieter bereits informiert worden seien, so die VBSDN.