Volksbank Rottweil ehrt jahrzehntelange Mitglieder

Die Volksbank Rottweil hat zur Mitgliederversammlung für den Teilbereich Denkingen, Frittlingen, Wellendingen und Wilflingen in die Leintalhalle nach Frittlingen eingeladen. Zum letzten Mal leitete Aufsichtsrat Werner Schlotter die Versammlung. Er scheidet mit der Vertreterversammlung am 6. Juni aus dem Amt, das er seit 2007 innehat, aus.

Sein Sitz wird nicht mehr besetzt, da das Aufsichtsratsgremium von elf auf neun Personen verkleinert wird. Die Region ist weiterhin durch Bürgermeister Thomas Albrecht, Wellendingen, im Aufsichtsrat vertreten.

Vorstand Henry Rauner gab einen Rückblick auf die Entwicklung der Volksbank Rottweil. Die Bilanzsumme stieg auf 926 Millionen Euro. Die Bank hat 22 665 Mitglieder, unterhält 15 Filialen und 26 Geldautomaten, hat 130 Mitarbeiter und spendete 103 635 Euro für soziale Zwecke. Die Kundeneinlagen stiegen um 4,2 Prozent und die Kredite um drei Prozent. Aufgrund der anhaltend niedrigen Zinsen sank der Zinsüberschuss um 3,2 Prozent. Der Provisionsüberschuss ist leicht gestiegen und das Niveau der Verwaltungsaufwendungen konnte gehalten werden. Rauner stellte auch die Schülergenossenschaft beeRottweil vor, die regionalen Honig vermarktet. Die Schüler waren mit einem Stand in der Halle vertreten.

Nähere Informationen zur Entwicklung der Bank in Denkingen, Frittlingen, Wellendingen, Wilflingen lieferte Bereichsleiter Boris Braun. So sind die Mitgliedszahlen in Denkingen und Frittlingen gestiegen, in Wellendingen aber leicht gesunken. Die Privatkundeneinlagen stiegen in allen drei Gemeinden. Die Privatkundenkredite stiegen in Denkingen um 0,2, in Frittlingen um vier Prozent und sanken in Wellendingen um 1,6 Prozent. In allen drei Gemeinden wurden die Schalterzeiten der Filialen verkürzt und dem Kundenstrom angepasst. Die Beratungszeiten bleiben erhalten.

Braun übergab jeweils einen Scheck über 1000 Euro an den Turnverein und den Liederkranz Frittlingen. Beide Vereine trugen zum Unterhaltungsprogramm der Versammlung bei. Auch langjährige Mitglieder wurden geehrt. 60 Jahre Mitglied sind Urban Klumpp, Jakob Schnee, Denkingen, Karl Mezger, Frittlingen, Erich Schneider, Karl Wäschle, Wellendingen und Josef Widmann aus Wilflingen.

Seit 50 Jahren Mitglied sind aus Denkingen: Horst Betting, Helmut Fetzer, Robert Hauser, Dietrich Schnee und Kurt Thieringer. Aus Frittlingen: Elmar Braun, Jakob Maier und Heinz Müller; aus Wellendingen Erich Koch, Elmar Rieble, Hans Scharnetzki und Friedbert Schneider; aus Wilflingen: Edgar Fussnegger und Herbert Moosmann und aus Spaichingen Hans Reisbeck. Mit einem Vesper und dem Auftritt des Gesangvereins, der einen Ausschnitt aus dem letzten Konzert bot und dafür viel Beifall erhielt, endete die Versammlung.