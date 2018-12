Volker Bezner wird Bezirksmeister

Die Bogenschützen aus dem Landkreis Tuttlingen haben bei den Hallen-Bezirksmeisterschaften in Hechingen mit guten Platzierungen überzeugt. Insgesamt gab es fünf Siege und zehn weitere Podestplätze. Für einen besonderen Moment sorgte Volker Bezner von der SGi Denkingen.

Mit 564 Ringen entschied er den spannenden Wettkampf der Klasse Compound Herren für sich. Der Denkinger verwies mit zwei Ringen Vorsprung Patrick Grötzinger (SV Dorhan/562) auf Platz zwei. Dritter wurde Simon Egger (SGi Hechingen/560). Für die Schützen der SG Tuttlingen, Lukas Queirolo-Storz (532) und Armin Häussler (526) reichte es zu den Plätzen sieben und acht.

Dreifachsieg für Tuttlinger Damen

Dennoch waren die Donaustädter – wie gewohnt – die erfolgreichste Mannschaft. In der Compound-Klasse der Damen gelangen Tina Lehmann (562), Anja Bürmann (556) und Lilli Reiner (547) ein Tuttlinger Dreifachsieg. Weitere Bezirksmeisterehren sicherten sich Elke Rapp (Compound Master/568), Armin Welte (Compound Jugend/554) und Michael Glatz (Compound Junioren/560), der Vereinskamerad Luis Jakobi (552) hinter sich ließ.

In der Recurve-Klasse der Damen wurde Meike Kossmann (Tuttlingen/496) Zweite. Ebenfalls Silber sicherte sich Vereinkamerad Ralf Bürmann (559) in der Klasse Compound Master. In dieser Altersgruppe wurde der Tuttlinger Klaus Rapp Fünfter (548). Lena Appenzeller (Musbach) verhinderte in der Klasse Blank Jugend einen Doppelsieg von Miriam Billek (176) und Julia Mißbach (156), die für Denkingen an den Start gegangen waren. Mit Vicente Barquero Davila (431), Ralf May (388) und Roland Krüger (381) landeten drei Tuttlinger Schützen hinter Sieger Simon Baur (BiG Glatt/440) auf den Plätzen zwei bis vier. Claudia Welte aus Tuttlingen (366) wurde in der Klasse Recurve Master Fünfte.

Gleich die Hälfte der Teilnehmer in der Klasse Blank Herren kam aus dem Landkreis Tuttlingen. Alexander Billek (3./Denkingen/422), Martin Holewa (4./BSC Gosheim/360), Kevin Heiss (6./SV Mühlheim/340), Bernd Elvedi (7./332), Bastian Holewa (8./311) und Orhan Özcelik (10./alle BSC Gosheim/276) konnten den Hechinger Doppelsieg nicht verhindern. Für Billek war der dritte Platz bei seiner ersten Meisterschaft gleich ein starkes Ergebnis.

In der Klasse Blank Master erreichten die Denkinger Marcus Dresp (417) und Klaus Mielke (379) die Plätze acht und zwölf. Der Gosheimer Reinhold Ölke (456) wurde in der Klasse Recurve Master Neunter.