Vinzenzverein fährt auf die Liebfrauenhöhe

Der Vinzenzverein Denkingen lädt am Montag, 22. August, zu einer Fahrt auf die Liebfrauenhöhe bei Ergenzingen ein. Auf dem Programm stehen Informationen über die Arbeit der Schönstattbewegung durch Annjetta, Kaffeepause und ein Gottesdienst mit Pfarrer Franz-Xaver Weber. Abfahrt um 13 Uhr bei der Kirche St. Michael in Denkingen und an der Bushaltestelle „Sonne“. Anmeldung bei Gabi Borho, Maria Spielvogel oder Norbert Schnee möglich. Flyer liegen in der Kirche aus.