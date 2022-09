Vinzenzverein Denkingen besucht Liebfrauenhöhe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Festtag Mai Königin besuchte der Vinzenzverein Denkingen die Liebfrauenhöhe bei Ergenzingen. Sr. Annjetta begrüßte die Besucher aus Denkingen und Frittlingen. In einem eindrucksvollen Vortrag schilderte sie das Entstehen der internationalen Schönstattbewegung, durch ihren Gründer Pater Kentenich, sowie die Anfänge und das Werden auf der Liebfrauenhöhe. Die Gemeinschaft ist in vielfältiger Weise in der Seelsorge tätig.

Nach einer Kaffeepause versammelte sich die Gruppe zum Gottesdienst in der Krönungskirche, die mit ihrem kronenförmigen Bau und ihrer reichhaltigen Symbolik beeindruckt. Pfarrer Franz-Xaver Weber feierte zusammen mit der Gruppe den Gottesdienst und ging besonders auf den Festtag Maria Krönung und seine Bedeutung ein. Den Abschluss bildete eine Besinnung im Marienheiligtum, der Schönstattkapelle. Mit ihr, dem Herzstück der Liebfrauenhöhe, hat vor 70 Jahren alles auf der Liebfrauenhöhe angefangen.

Nach einem gemeinsamen Gebet am Gnadenbild spendete Pfarrer Weber den Segen und wünschte der Gruppe eine gute Heimreise. Norbert Anton Schnee, der Vorsitzende des Vinzenzvereins dankte zum Abschluss allen für das Gelingen des eindrucksvollen Besuches.