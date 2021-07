Vikar verlässt Hausen o,V., Durchhausen und Seitingen-Oberflacht

In einem besonderen Gottesdienst im Pfarrgarten im Freien hat Matthias Brandt nach dreieinhalb Jahren Vikarzeit in der Gemeinde Hausen o.V. Abschied genommen. Eine große Anzahl Besucher nahm daran teil - sie zeigten so die Wertschätzung, die Brandt in seinen Gemeinden genoss. Die Jugendlichen Karlina Krause (Gesang und Cello) und Magdalena Huber (Orgel) begleiteten die Feier mit Gesängen und Musikstücken.

Der sonntägliche Bibeltext über Glaube, Taufe und Zweifel sei bestimmt kein Zufall, meinte Vikar Brandt in seiner Begrüßung. Deshalb nahm er auch den Tauftext, „Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein“, zum Inhalt seiner Abschiedspredigt. „Auf diese Zusage dürfen wir Christen hoffen: Ich bin getauft.“ Die Fürbitten hatten anschließend das Thema „Neue Wege“ zum Inhalt.

Nach dem Schlussmusikstück verabschiedete Matthias Figel als Ausbildungspfarrer mit bewegenden Worten den Vikar. Er dankte ihm für seine „gewinnbringende Arbeit“ während der mehr als 40 Monate in den Gemeinden. Für unzählige Gottesdienste, Religionsunterricht, Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen, Konfirmantenbegleitung, Besuche bei den Kranken und Senioren, sowie für die hilfreichen Wortmeldungen bei den verschiedenen Sitzungen. „Auch für mich waren es neue Wege, dich über drei Jahre zur Seite zu haben.“

Auf die Melodie „Nehmt Abschied Brüder“ brachte Figel mit seiner Gitarre all dies in dem umgetexteten Lied auf einen gemeinsamen Nenner, wozu der Kirchengemeinderat den Refrain gemeinsam sang. „Als Vikar kamst du, als Pfarrer gehst du heut“, lauteten die Schlussworte.

Für Kirchengemeinderatsvorsitzenden Christoph Glaser war es eine „etwas traurige Angelegenheit“ den Vikar aus der Gemeinde zu verabschieden. „Wir möchten Sie aus der Vikarzeit heraus mit einigen Unikaten aus den betreuten Gemeinden Durchhausen, Seitingen-Oberflacht und Hausen ob Verena auf dem Weg in den neuen beruflichen Abschnitt Buchenbad begleiten.“ Auch einen Gedichtband aus Durchhausen gab es mit auf den Weg, Honig aus Seitingen-Oberflacht und eine Rosenvase aus Hausen. Die Mitglieder des Kirchengemeinderates haben ihre Segenswünsche für den neuen Aufgabenbereich als persönlichen Gruß gebündelt in einem Ordner übergeben.

In seinen Abschiedsworten erinnerte sich der Vikar an die Anfänge seiner Tätigkeit in Hausen. Wie das „Lampenfieber beim ersten Gottesdienst, den Organistin Magdalene an der Orgel zerstreute“. Oder die Weihe des Mannschaftswagens der Feuerwehr in Durchhausen, die er als spannend miterlebte. Über den Ablauf der ersten Taufe freue er sich heute noch. Es seien für ihn und seine Familie eine „prägnante Zeit“ gewesen in den Gemeinden. „Es waren neue Wege und besondere Herausforderungen“, meinte er. „Ich habe sehr viel gelernt und auch erlebt. Die Freundlichkeit und das Entgegenkommen der Menschen in den Gemeinden nehme ich mit in meinen neuen Tätigkeitsbereich Buchenbad.“