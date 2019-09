Vier Wochen als Lehrerin in Tansania

Marion Potucek, 57 Jahre, aus Aldingen hat vier Wochen ihrer Sommerferien als Volunteer in Moshi am Fuße des Kilimanjaro in Tansania verbracht. Hauptberuflich ist sie Lehrerin und Dozentin für Fremdsprachen, und es sei schon immer ihr Wunsch gewesen, einmal in einem afrikanischen Land zu unterrichten, berichtet sie.

Die Möglichkeit bot sich ihr dieses Jahr über die Organisation World Unite, die in vielen Ländern eine breite Auswahl an Freiwilligendiensten aus vielfältigen Bereichen wie soziale Arbeit, Erziehung, Medizin und Pflege oder Umweltschutz anbietet. Sie entschied sich für einen Einsatz in Tansania, vor hundert Jahren Deutschostafrika, das als stabiles Land gilt.

Marion Potucek unterrichtete vormittags an einer Schule der Good Hope Support Organisation. Diese Einrichtung wurde 2011 gegründet. Dort werden verschiedene Dienstleistungen im Bereich Soziale Arbeit und Bildung angeboten, so Potucek. Im Bereich Bildung bietet die Organisation die Good Hope School an, in der Kinder und Jugendliche unterrichtet werden, die einerseits die Abschlussprüfungen der Grundschule nicht bestanden haben und deshalb keine weiterführende Schule mehr besuchen können, oder andererseits aus so armen Familien kommen, dass diese die Kosten für Schuluniform, Bücher und so weiter nicht zahlen können. Good Hope bietet diesen Kindern kostenlosen Unterricht im Bereich der weiterführenden Schulbildung an. Vor allem der Englischunterricht spiele dabei eine große Rolle, da der Unterricht an weiterführenden Schulen komplett auf Englisch stattfindet.

Diesen übernahm Marion Potucek vier Wochen lang für Amina, Catherine, Ridha, Rehema, Caroline (alle 15 Jahre) und Angel (18 Jahre). Da es kaum Unterrichtsmaterialien, geschweige denn einen Kopierer oder gar Computer gibt, lerne man schnell, kreativ und spontan zu sein.

„Es ist aber eine wahre Freude zu erleben, wie aufmerksam die Schülerinnen zuhören“, so Marion Potucek, „wie eifrig sie mitmachen und wie dankbar sie alles Neue annehmen“. Potucek bemerkte schnell, dass vor allem im Sprechen ein Defizit bestand, und so übte sie anhand von unterschiedlichen Aktivitäten, Paar- und Gruppenarbeit vor allem die mündliche Verständigung ein. „Das machte allen sehr viel Spaß und wurde in den Pausen durch Uno- und Ligrettospiele noch mehr aufgelockert, was der absolute Renner war.“ Jeden Freitag waren Tests angesagt, die komplett an die Tafel geschrieben wurden (zur Korrektur dann nochmals). Ein normaler Schultag geht immer von 8.30 bis 13.00 Uhr, wobei die Mädchen in der ersten halben Stunde stets die komplette Schule putzen.Von halb elf bis elf gibt es ein von der Organisation gespendetes Frühstück.

Nachmittags unterrichtete M. Potucek Business English am Moshi Institute of Technology. Auch hier machte sie die gleiche bereichernde Erfahrung mit überaus motivierten, engagierten und wertschätzenden Studenten als auch Lehrerkollegen.

Alles in allem sammelte Potucek umfassende praktische Erfahrungen im Unterrichtswesen Tansanias und erhielt einen intensiven Einblick in die Kultur- und Lebenswirklichkeit des Gastlandes.

Das Fazit von Marion Potucek: „Bei einem Freiwilligeneinsatz gibt man etwas, man bekommt aber auch eine Menge zurück, und das in jedem Alter.“