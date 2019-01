In den Altersklasse von der A- bis zur E-Jugend ermitteln 40 Jugendfußball-Mannschaften am kommenden Wochenende den neuen Bezirksmeister. Gespielt wird in Rottweil und Frittlingen.

Die Endrunde der A-Junioren wird vom SV Zimmern ausgerichtet und findet am Samstag in der Rottweiler Kreissporthalle von 14 bis 18 Uhr statt. In der Gruppe A spielen neben dem Gastgeber auch der SV Spaichingen, die FSV Schwenningen und die SG Sulgen II. In der Gruppe B sind die SG Seitingen-Oberflacht, die JFV Oberes Donautal, die SG Weigheim-Baar und der VfB Bösingen dabei. Die beiden erstplatzierten Mannschaften der beiden Gruppen erreichen das Halbfinale (ab 16.30 Uhr). Das Finale ist für 17.30 Uhr terminiert. Die Endspielteilnehmer qualifizieren sich für ein Zwischenrundenturnier auf Verbandsebene.

Zeitgleich zum A-Jugendturnier treten die B-Junioren zur Bezirksendrunde (Samstag, 14 bis 18 Uhr) in der Leintalhalle in Frittlingen an. In die Gruppe A wurden der SV Spaichingen, die JFV Oberes Donautal, der SV Zimmern und die SG Waldmössingen gelost. In der Gruppe B spielen die SG Deißlingen, der VfB Bösingen, die SG Deilingen und die SG Durchhausen-Baar. Platz eins und zwei nach der Vorrunden berechtigen zur Teilnahme am Halbfinale (ab 16.30 Uhr). Das Endspiel beginnt um 17.30 Uhr. Die Endspielteilnehmer qualifizieren sich für ein Zwischenrundenturnier auf Verbandsebene.

Am Sonntag spielen die C-Junioren in Frittlingen um Bezirksehren. Das Turnier geht von 9.30 bis 13.30 Uhr. Dabei spielen in der Gruppe A die SpVgg Trossingen, die SG SV Böttingen/Heuberg, die SG Seedorf und der SV Spaichingen. In der Gruppe B sind der FV 08 Rottweil, die SpVgg Aldingen, die SG Sulgen und der SV Zimmern dabei. Die beiden Gruppenersten erreichen das Halbfinale (ab 12 Uhr). Das Endspiel steigt um 13 Uhr. Platz eins bis drei berechtigt zur Teilnahme am Sparkassen-Junior-Cup auf Verbandsebene.

Ebenfalls in der Leintalhalle in Frittlingen spielen die D-Junioren am Sonntag von 14 bis 18 Uhr ihre Bezirksendrunde. Zur Gruppe A gehören die SG Deißlingen, die SG SV Böttingen/Heuberg, der SV Wurmlingen und die SpVgg Aldingen. In der Gruppe B sind der SV Spaichingen, der SV Zimmern, die SpVgg Trossingen und der BSV Schwenningen dabei. Platz eins und zwei jeder Vorrundengruppe berechtigen zum Halbfinaleinzug (ab 16.30 Uhr). Das Finale beginnt um 17.30 Uhr. Die ersten drei Mannschaften dürfen am Sparkassen-Junior-Cup auf Verbandsebene teilnehmen.

Schließlich spielen die E-Junioren ihre Bezirksendrunde am Sonntag (14 bis 18 Uhr) in der Kreissporthalle in Rottweil. In der Gruppe A nehmen die SG Winzeln, der SV Zimmern, der SV Tuningen und der FC Göllsdorf teil. In der Gruppe B sind die SG Harthausen, der SC 04 Tuttlingen, der BSV Schwenningen und der FV Kickers Lauterbach II dabei. Platz eins und zwei der beiden Gruppe berechtigen zum Halbfinaleinzug (ab 16.30 Uhr). Das Endspiel steigt um 17.30 Uhr. Platz eins bis drei der Endrunde berechtigt zur Teilnahme am Sparkassen-Junior-Cup auf Verbandsebene.