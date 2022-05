Vier Mädchen werden zu „Helden“

Der Zusammenschluss der fünf Gemeinden, Aldingen, Deißlingen, Denkingen, Frittlingen und Wellendingen, zur „N!-Region FÜNF G“, hat vor Kurzem das Projekt „Helden gesucht“ ins Leben gerufen. Nun wurden die Sieger gekürt, teilt die Gemeinde Denkingen in einem Schreiben mit.

Gesucht wurden „Helden“ zu den Themen „Vermeidung von Plastikflut in den Meeren“ und „Schutz des Regenwaldes“ – zum ersten Mal wurden damit zwei Projekte ausgezeichnet. Helene Hankel, Chiara Keller, Jill Saliger und Anna Spadinger aus Lauffen haben im Dezember 2021 auf dem Wochenmarkt Lauffen gebrannte Mandeln und Punsch verkauft. Die erzielten Einnahmen in Höhe von 150 Euro sind der WWF gespendet worden, um die Plastikflut in den Meeren zu bekämpfen. Zudem haben die vier Mädchen noch Waffeln verkauft und damit einen Betrag in Höhe von 260 Euro eingenommen. Auch dieser Betrag ist der WWF gespendet worden.

Frank Nann, „Geschäftsführer der N!-Region 5 G“, und Bürgermeister Ralf Ulbrich würdigten in ihren Dankesworten bei der Preisverleihung im Rathaus in Lauffen das Engagement der jungen Frauen. „Es ist faszinierend, dass sich jungen Menschen mit diesen Themen beschäftigen und auch Taten folgen lassen“, so Nann.

Die „N!-Region FÜNF G“ sucht kleine und große Aktionen, die zeigen, dass auch in den Gemeinden der N!-Region auf die Umwelt aufgepasst wird, dass an die nachfolgende Generation gedacht wird. Ob Müllvermeidung, Fahrgemeinschaften, Bepflanzungsaktionen, regionales Essen oder was auch immer – es gibt vieles, was man nachhaltig tun kann, heißt es in dem Schreiben der Gemeinde Denkingen abschließend.