Vier Jahre Aldinger Buchbox

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bücher wirft man nicht weg. Ausgehend von dieser Überzeugung suchte und fand Rita Rechlin 2018 schnell Gleichgesinnte, die eine Plattform schaffen wollten, um Bücher zu retten. Viele halfen bei der Verwirklichung mit: Die Büchereileiterin, der Bürgermeister, eine Spenderin eines Bücherregals, der Bauhof, Auszubildende einer Aldinger Firma. So entstand die Aldinger Buchbox auf dem Marktplatz, ein öffentliches Bücherregal, in das Jeder Bücher einstellen und/oder mitnehmen kann. Durchgehend geöffnet und natürlich kostenlos.

Inzwischen ist die Buchbox im ganzen Landkreis bekannt. Auch aus den Kreisen VS und RW kommen Bücherfreunde ans Regal und loben die große Auswahl und die gute Pflege. Erfreulicherweise finden sich bereits Gemeinden, in denen Privatpersonen Ähnliches auf die Beine stellen. Die Aldinger Buchbox ist gerne Beispiel dafür, wie es funktionieren kann.

Die Buchbox lebt und verändert sich täglich, manchmal richtig chaotisch. Sechs Personen sind damit beschäftigt, täglich zu sortieren und ordentlich einzuräumen. Missbraucht oder beschädigt wird das Regal sehr selten - der Respekt vor Büchern überwiegt.

Was kann man in der Buchbox entdecken? Über 100 Romane aller Richtungen, Bilder- und Kinderbücher, Bildbände, Sachbücher, Kochbücher, Zeitschriften und ähnliches. Jeden Samstag wird das Regal mit einer themenbezogenen Auswahl neu bestückt, zum Beispiel über Geschichte, Religion, Krimis, Märchen, Heimat, Reisen, Politik, Natur, Tiere, Sport, Biographien u.v.a. Hier ein großer Dank an die Zeitung, die jede Woche den entsprechenden Artikel abdruckt, der auch in den Mitteilungsblättern in Aldingen, Spaichingen, Trossingen, Frittlingen und Balgheim erscheint. So ist es nur logisch, dass am Samstag die Interessenten ans Regal kommen und sich freuen, wenn sie ihr Wunschbuch mitnehmen dürfen.

Die Aldinger Buchbox ist ein gelungenes Projekt zur Nachhaltigkeit und unbedingt nachahmenswert. Weitere Infos bei Rita Rechlin 07424-85002 (AB) und Elly Wagg-Langmeier 07424-84957 (AB).