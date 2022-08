Verunglückter Flugschüler war erst 14 Jahre alt

Erst 14 Jahre alt ist der Flugschüler gewesen, der am Freitag zusammen mit seinem 56 Jahre alten Segelfluglehrer nahe des Klippenecks beim Absturz tödlich verunglückt ist. Der 62-jährige Pilot des Ultraleicht-Schleppflugzeugs konnte sich mittels eines Fallschirms retten. Die Unglücksursache ist noch völlig unklar.

Anders als es sich zunächst dargestellt hat, seien, so erste Erkenntnisse der Polizei, die beiden Flugzeuge - der Segler und das Schleppflugzeug - nicht im gemeinsamen Startvorgang verbunden gewesen, sondern in zwei unterschiedlichen Vorgängen unterwegs gewesen, als es zu dem folgenschweren Zusammenstoß gegen 14 Uhr kam.

Ermittlungen nach der Unglücksursache aufgenommen

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat noch am Freitag die Ermittlungen nach der Ursache des Unglücks aufgenommen. Die Unglücksstelle liegt auf Balgheimer Gemarkung, die wie die Spaichinger mit einem kleinen Gelände zwischen Denkingen und Böttingen in die Albhochfläche ragt.

Am Freitag war ein großes Aufgebot an Einsatzkräften vor Ort, die Absturzstelle der beiden Flugzeuge, die nur wenige Meter von einander entfernt lagen, befand sich in einem Waldstück, in dem jüngst Forstarbeiten stattgefunden hatten.

Segelflugplatz auf dem Klippeneck wird geteilt

Viele Vereine und Gruppierungen teilen sich den Segelflugplatz auf dem Klippeneck. Sowohl der Verstorbene Fluglehrer als auch der Pilot des verunglückten Ultraleichtflugzeugs gehören dem AeroClubKlippeneck an. Dies ist ein Zusammenschluss von Fliegervereinen zwischen Rottweil, Zollernalbkreis und Tuttlingen. Der tödlich verunglückte Flugschüler gehörte der Sportfliegergruppe Schwenningen an.

Die Segelfluggruppen, die gemeinsam in der Arge Klippeneck den Segelflugplatz Klippeneck organisieren, haben sich seit einiger Zeit wieder in einer Schulgemeinschaft zusammen geschlossen, in der sehr erfolgreich Ausbildung betrieben wird. Ausgebildet werden Jugendliche ab 14, die Prüfung wird ab 16 Jahren abgelegt.