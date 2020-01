Tot aufgefunden worden ist eine vermisste 53-Jährige in Sulz-Glatt. Mit Polizeihubschrauber und Kräften der Feuerwehr Sulz-Glatt, des DRK-Rettungsdienstes Sulz und der Bergwacht Rottweil hatten am Neujahrsabend und am Donnerstag Polizeibeamte in Glatt die Umgebung nach einer Frau abgesucht, die mit ihrem Hund vom Spaziergang nicht zurückgekommen war. Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizei Rottweil ergeben haben, verließ die 53-Jährige an Neujahr mit einem Mops-Mischling gegen 17 Uhr ihr Wohnhaus in Glatt zu einem kurzen Spaziergang. Da die Frau nicht verabredungsgemäß zurückkam, leitete die Polizei noch am späten Abend eine Suchaktion in der Umgebung ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber und Spürhunde bis in die frühen Morgenstunden eingesetzt waren. Am Donnerstagvormittag wurde die Suche nach der Vermissten wieder aufgenommen und dabei auch der Flusslauf und das Ufer der Glatt zwischen der Ortschaft Sulz-Glatt und Dettingen-Neckarhausen abgesucht. Um die Mittagszeit fanden die Suchkräfte die Vermisste laut Polizei leblos im Wasser des Flusses. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Von ihrem Hund fehlt noch jede Spur. Die Kripo Rottweil geht derzeit von einem Unglücksfall aus. Sie bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall und zum Aufenthalt der Frau rund um Glatt am Neujahrsabend machen können, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Telefon 07423 / 81010 zu melden.