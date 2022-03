Verkehrsminister sichert weiter Ausbau der L 433 zu

Bürgermeister Rudolf Wuhrer, Denkingen, und André Kielack, Gosheim, sind jüngst bei Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) zu Gast gewesen. Laut Pressemitteilung fand das Gespräch am Rande einer Plenarsitzung im Landtag in Stuttgart auf Initiative des CDU-Landtagsabgeordneten Guido Wolf statt.

Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden sowie auch Landrat Stefan Bär und CDU-Landtagsabgeordneter Guido Wolf hatten die große Sorge, dass das Ausbauvorhaben eventuell ganz auf Eis gelegt werden könnte, so die Pressemitteilung. Eigentlich hätte der dreistreifige Ausbau der L 433 von Denkingen nach Gosheim bereits 2019/2020 realisiert werden sollen. Auch im Ministerium werde bedauert, dass nun doch geologische und tierökologische Untersuchungen notwendig und nicht bereits im Vorfeld der Planung erfolgt sind, und es so zu erheblichen zeitlichen Verschiebungen kommt. Man gehe dort in der Zwischenzeit von einem Baubeginn 2025 aus.

Ausdrücklich habe Minister Hermann aber versichert, dass man an dem Straßenbauprojekt festhalten werde. Die Gemeinden können sich laut dem Minister darauf verlassen, dass die Maßnahme, wenn auch verzögert, durchgeführt wird. Mit dieser eindeutigen Zusage besteht nun Sicherheit, dass der Ausbau der L 433 mit Radweg vom Land realisiert wird.

Die Planung eines dreistreifigen Ausbaus der L 433 von Denkingen Gosheim hat eine lange Vorgeschichte. Mit der Aufnahme in den Generalverkehrsplan 2011 kam jedoch Bewegung in die Planung.

Mit dieser Straßenbaumaßnahme wird auch ein durchgehender Radweg von Denkingen nach Gosheim geschaffen, um gerade auch Pendlern einen sicheren Radweg abseits der L 433 anbieten zu können.