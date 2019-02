Als „vollen Erfolg“ bezeichnet Zunftmeister Michael Bader das Jubiläumswochenende der Aixheimer Narrenzunft Hans Wuost in einer Rückschau. Die Narrenzunft feierte am Wochenende ihr 90jähriges Bestehen mit der Ausrichtung des 50. Ringtreffens des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg (wir berichteten). Aufgegangen sei das Verkehrskonzept.

Zwei Brauchtumsabende, ein Zeltgottesdienst, ein Zunftmeisterempfang und ein Jubiläumsumzug kennzeichneten das Programm. Zum Umzug hatten sich etwa 5000 Hästräger angemeldet, gut 6000 Narren kamen aufgrund des schönen Wetters. Mindestens noch einmal so viele Besucher säumten die Umzugsstrecke, so Bader.

Um den Besucherandrang zu diesem Umzug zu bewältigen, hatten die Verantwortlichen der Narrenzunft ein Verkehrskonzept entwickelt. Die gesamte Gemeinde Aixheim war am Sonntag ab 12 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Besucher wurden gebeten, ihre Fahrzeuge in Aldingen zu parken und den Shuttle-Service in Anspruch zu nehmen. Einzig mit den ersten Bussen, die um 10.30 Uhr fuhren, gelangten noch Umzugsteilnehmer und Gäste in die Gemeinde. Danach musste der Anstieg die Neuhauser Straße hinauf bewältigt werden. Aus Richtung Neufra kommend konnten in letzter Minute noch auf einer Wiese, in der Nähe des Festzelts, einige hundert Parkplätze für Autos ausgewiesen werden, die auch gut angenommen wurden. „Das Verkehrskonzept ist aufgegangen. Es ist alles super verlaufen“, bilanzierte Bader. Die Busunternehmer hätten Großartiges geleistet und die Menschen den Shuttle-Service ohne Murren angenommen.

Allerdings hätten sich die ersten Fahrten bei der Abholung der Fahrgäste schwierig gestaltet. Aus Richtung Kirchstraße kommend mussten die Busse ab 17 Uhr der Umzugsstrecke folgen. Vor dem Rathaus befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch viele Menschen, so dass sich die Busse förmlich durchtasten mussten. „Speziell in dieser Situation, aber auch über das gesamte Wochenende gebührt den Ordnern, die das Verkehrskonzept begleitet haben, großer Dank“, so Michael Bader.

Bedanken möchte sich der Zunftmeister auch bei den Mitarbeitern des Aldinger Bauhofs, die am Montagmorgen die Gemeinde Aixheim wieder vom Müll befreiten. Am Mittwochnachmittag war der Abbau des Festzelts abgeschlossen. Bereits am Sonntag, nachdem die Narren das Fest verlassen hatten, begannen die Hans-Wuost-Mitglieder mit dem Abbau der Thekenelemente und dem Ausräumen des Zelts. „Da packten sehr viele Frauen mit an. Um Mitternacht war das Zelt beinahe leer“, berichtete Michael Bader. In den folgenden drei Tagen waren insgesamt noch einmal 80 Helfer mit dem weiteren Abbau beschäftigt.