Verjüngungskur für Obstbäume

Die Fachwarte für Obstbaumpflege Barbara Straub und Manfred Konrad haben am vergangenen Donnerstag den Obstbaumschnittkurs im Vereinsgarten des OGV Frittlingen geleitet. Bereits seit vielen Jahren gibt es den Winterschnittkurs Anfang Januar, wenn die Bäume kein Laub mehr tragen.

So konnte der Vorsitzende Dietmar Häußler auch in diesem Jahr rund 30 Teilnehmer in der Gärtnerstube begrüßen. Zunächst startete Barbara Straub mit dem theoretischen Teil über Schnitttechnik, Sicherheit und Werkzeug. Den anwesenden Frauen gab sie den Tipp, sich ihr eigenes Werkzeug zu kaufen. Eine Gartenschere die gut in der Hand liegt und eine kleine Zugsäge reichten für die meisten Schnittmaßnahmen aus. Zur eigenen Sicherheit sollte jedermann beim Schneiden Schnitthandschuhe tragen und auf einen sicheren Stand der Leiter achten, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Im Vereinsgarten ging es anschließend in der Praxis darum, an einem Apfel-Hochstamm die bereits erläuterte Technik anzuwenden. Der optimale Aufbau von Mitteltrieb und Leitästen sollte wieder hergestellt werden, damit sich der Baum gleichmäßig entwickelt. Fachwart Manfred Konrad übernahm es, den Schnitt nach den Anweisungen der Teilnehmer zu tätigen. Er gab aber zu bedenken, dass ein zu radikaler Schnitt zu einer überreichlichen Triebausbildung führt und dadurch der Baum kaum Früchte ausbilden wird.

Nach getaner Arbeit wurden beim anschließenden Umtrunk in der Gärtnerstube noch Erfahrungen und Tipps ausgetauscht.