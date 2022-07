Vereinsprüfung der Hundefreunde

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Insgesamt stellten sich acht Teams den Anforderungen der Begleithundeprüfung und internationalen Gebrauchshundeprüfung IGP. Leistungsrichter war Jürgen Armbruster. Den Part des Prüfungsleiters übernahm Manuela Widmann.

Die Hunde zeigten sich trotz starker Hitze alle sehr freudig und motiviert. Alle Hundeführer haben ihre Vierbeiner sehr sportlich vorgeführt und einen sehr hohen Ausbildungsstand gezeigt.

Somit ergaben sich folgende Ergebnisse in den einzelnen Sparten: Die Begleithundeprüfung haben mit Erfolg bestanden: Anika Stadler mit „Amorphis vom kleinen Gewitter“; Ulrich Höfer mit „Bold“.

Die Erstplatzierten bei der internationalen Gebrauchshundeprüfung IGP: 1. Platz Dietmar Gebhart mit „Aysha v. Regnum Vannianum“; 2. Platz Peggy Späth mit „AC/DC vom Wälderblut“; 3. Platz Wolfgang Ross mit „Chester B. vom Wieselsberg“.

Es folgten: Peggy Späth mit „Artax von den Germanenwölfen“; Enzo Catarraso mit „Yoyo von Alzendorf“; Achim Singer mit „Chilly Drachenjäger“.

Bei der anschließenden Siegerehrung bedankte sich die Vorstandschaft bei allen Prüfungsteilnehmern und gratulierte zu ihren tollen Ergebnissen.

Ein besonderer Dank ging an Leistungsrichter Jürgen Armbruster für seine sportliche und faire Beurteilung der gezeigten Leistungen und an die Prüfungsleiterin Manuela Widmann, die für einen reibungslosen Ablauf sorgte sowie an den Fährtenleger Peter Willmann, die Schutzdiensthelfer Achim Singer und Erwin Winze die hervorragende Arbeit zur vollsten Zufriedenheit des Leistungsrichters zeigten und allen Helferinnen und Helfer für ihre tatkräftige Unterstützung, die zum Gelingen der Prüfung beigetragen haben sowie allen Besuchern, die so zahlreich erschienen sind.