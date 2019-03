Verein hat Jubiläum entscheidend mitgeprägt

Der sehr rührige Geschichts- und Heimatverein (GHV) Denkingen hat in seiner Hauptversammlung die Vorsitzende Barbara Otto für weitere zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt. Auch Schriftführerin Waltraud Runge, die Beisitzer Elke Fetzer-Pfenning, Gisela Kreiser, Willi Koch und Peter Streicher stellten sich für eine weitere Periode zur Verfügung.

Obwohl Kassierer Dieter Kreiser von roten Zahlen berichten musste, stellte Bürgermeister Rudolf Wuhrer fest, dass der Verein im vergangenen Jahr sein Geld für die Beschilderung von traditionellen und bedeutenden Gebäude im Ort gut angelegt habe. Wuhrer ist sich sicher, dass die Beschilderung ihre Wirkung entfalten wird.

Mit seinen 97 Mitgliedern gehöre der Verein zwar nicht zu den ganz großen, doch sei der Geschichts- und Heimatverein ein großer Verein in Bezug auf seine Außenwirkung, resümierte Wuhrer. Das Jubiläumsjahr war mit all seinen Veranstaltungen für Alle ein gutes Jahr, worin der GHV ein großer Ideengeber für Aktivitäten war, die allerdings viel Kraft gefordert hätten. Die „Mittwochabende“ mit verschiedenen Vorträgen seien eine hervorragende Idee gewesen, um die Geschichte des Ortes der Bevölkerung auf angenehme Art nahe zu bringen. Für die Organisation der Aktivitäten bedankte sich Bürgermeister Wuhrer auch im Namen der Gemeinde.

Die 1200-Jahr-Feier der Gemeinde habe beim Geschichts- und Heimatverein große Spuren hinterlassen, ging aus dem Rückblick der Vorsitzenden Barbara Otto hervor. Für die Anbringung der Tafeln an bedeutenden Gebäuden in der Gemeinde musste viel geforscht und Informationen gesammelt werden, was von einer ganzen Reihe Menschen bewerkstelligt wurde. Dabei wurden nicht nur Kulturdenkmale dargestellt, sondern auch moderne Bauten wie etwa die Schule und die Kindergärten. Beim Brotfest wurden die Schilder erstmals der Öffentlichkeit gezeigt und später vom Bauhof Stefan Numberger und Walter Reichegger an die Gebäude angebracht.

„Als Abrundung des Jubiläumsjahres ist die Veröffentlichung aller Vorträge geplant, die dieses Jahr erscheinen wird“, versprach Barbara Otto. Die Mittwochsreihe umfasste insgesamt zehn Vorträge, die stets gut besucht waren. Ihr großer Dank ging an die Referenten. Der letzte Vortrag, „Wie der Schnabel gewachsen ist“, war gleichzeitig der Termin für den Adventsweg des GHV, der normalerweise im Taglöhnerhäuschen stattfindet. Ausflüge in den schwäbischen Dialekt mit Hans Wachter und Josef Fetzer, ergänzt durch amüsante Anekdoten von Roland Ströbele ließen diesen Abend zu einem vergnüglichen Erlebnis werden, schwärmte die Vorsitzende.

In der dritten Aktion im Jubiläumsjahr wurde die Teilnahme am Umzug beschrieben. Mitglieder des GHV stellten die Bewohner eines alemannischen Gehöfts mit Adeligen, Kriegern und Gesinde dar, wobei eine Nachbildung der Schenkungsurkunde Denkingens an das Kloster St.Gallen vom 10. Oktober 818 präsentiert wurde.

Ein wichtiger Punkt in der Vereinsarbeit bildet das Backhaus. Dank der ehrenamtlichen Tätigkeit von Joe Schmidt und seinem Backteam wird den Liebhabern von Holzofenbrot zweimal im Monat die Möglichkeit geboten, ihr eigenes Brot zu backen.

In einem vollgespickten Terminkalender für 2019 wurden eine Kirchenfahrt auf den Spuren von August Blepp, eine Exkursion zur Baustelle Campus Galli, am 5. Mai das Brotfest sowie der Tag des offenen Denkmals am 8. September genannt.

Schriftführerin Waltraud Runge ergänzte diese Ausführungen, wobei sie auch auf die Kirchenfahrt zur Wurmlinger Kapelle und der neu renovierten Sülchenkirche einging.