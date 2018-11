Verein hält Südtirol die Treue

Die „Freunde Südtirols“ haben sich am Mittwochabend zur ihrer Mitgliederversammlung im „Kaktus“ getroffen und waren damit der erste Verein, der hier seine Mitgliederversammlung abhielt.

Vorsitzender Michael Vonier gab einen Rückblick auf die Veranstaltungen des Vereins wie das Helferfest für das große Südtirolfest im vergangenen Jahr, den Almsamstag, den Besuch beim Volxrock-Fest in Südtirol und das 11. Südtirolfest im Oktober in der Pfarrscheuer mit einem Musikanten aus Meran. Schriftführer und Wanderwart Klaus Roth ging zusammen mit Kulturwart Michael Braun ausführlich auf die einzelnen Veranstaltungen ein, besonders auf den Besuch beim Volxrock-Fest in Meransen, mit dem sie der Einladung der Musikgruppe folgten, als diese im vergangenen Jahr beim großen Südtirolfest zum zehnjährigen Jubiläum in Frittlingen spielten.

Musikfest miterlebt

Dieser Besuch wurde gleichzeitig dazu genutzt, den Vereinsausflug im kommenden Jahr vorzubereiten. Das Kinderferienprogramm fiel dem Regenwetter zum Opfer. Der 40. Geburtstag von Michael Braun wurde in Partschins gefeiert und dabei erlebten die Ausschussmitglieder zufällig das Musikfest zum 200-jährigen Bestehen der Partschinser Musik.

Ein Plus in der Kasse ergab der Bericht von Kassier Thomas Zimmerer. Dieses stammt aus dem großen Südtirolfest im vergangenen Jahr. Der Vorsitzende bemängelte dabei, dass trotz voller Halle und eines rundum gelungenen Fests nur dank der Sponsoren ein Plus erwirtschaftet werden konnte. Es werde immer schwieriger, solche großen Veranstaltungen finanziell zu stemmen.

Bürgermeister Butz betonte, der kleine Verein mit seinen knapp 50 Mitgliedern trage mit seinen Festen zur kulturellen Vielfalt im Ort bei und diese kämen bei den Leuten gut an. Bei den Wahlen wurde der komplette Ausschuss mit dem Vorsitzenden Michael Vonier, dem Vize Elmar Mauch, Kassierer Thomas Zimmerer, Schriftführer und Wanderwart Klaus Roth, Kulturwart Michael Braun und den Beisitzern Stefan Braun, Martin Hoffmann, Gerald Bühl und Marc Schöndienst wiedergewählt. Kassenprüfer bleibt Martin Roth.

Für das nächste Jahr stehen das Frühlingserwachen am 13.April, der Südtirolausflug im Juni ins Arntal und das Südtirolfest am 11. Oktober fest. Die Versammlung endete traditionell mit dem Lied „Dem Land Tirol die Treue“.