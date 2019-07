Die Gartenparty des Obst- und Gartenbauvereins Frittlingen am Samstagabend im Vereinsgarten ist ein voller Erfolg gewesen.

Die über das ganze Gartengelände verteilten Sitzmöglichkeiten, ob unter den Bäumen, auf den Rasenflächen oder in Nischen, waren schnell besetzt. Die laue Sommernacht tat ein Übriges dazu und so herrschte in der schön gestalteten Gartenanlage eine ausgelassene und angenehme Stimmung.

Die Vereinsmitglieder kümmerten sich um die Verpflegung der zahlreichen Gäste, sei es mit Wein an der Rosenbar, mit Kaffee- und Kuchen im Senkgarten, am Grill vor den Hochbeeten, am Ausschank in der Gärtnerstube und an der Bar im neuen Anbau, der mit diesem Fest jetzt offiziell eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben wurde. Hier versammelten sich vor allem zu späterer Stunde die jüngeren Festbesucher.