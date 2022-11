Verband richtet WM-Qualifikation für Dog-Dancing in Denkingen aus

Im Rahmen des Denkinger Albabtriebs hat vor Kurzem die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2023 in Dänemark im Dog-Dancing stattgefunden Ausrichter war der Verband für das deutsche Hundewesen (VDH) unter der Leitung von Carmen Schmid.

Beim Dog-Dancing vollführen Hund und Mensch rhythmische Bewegungen zu Musik. Die Sportart stammt vom Obedience ab und basiert wie dieses auf grundlegendem Hundegehorsam und stellt hohe Anforderungen an Mensch und Tier.

Bereits zum sechsten Mal gastierte das „Hunde-Tanzen“ in Denkingen in der Mehrzweckhalle. „Hier stimmt nicht nur die Infrastruktur, auch die Halle ist ideal geeignet. Deshalb waren auch die ausgeschriebenen Turniere in Denkingen in kurzer Zeit voll belegt“, erklärt Carmen Schmid. 99 hochwertige Teams – Hundeführer und ein Hund – gingen ihren Angaben zufolge an den Start. Neben der Qualifikation zur Weltmeisterschaft wurde auch ein Turnier in der Fun-Klasse ausgetragen. Hier starten viele Einsteiger – auch mit jungen oder gar „schwierigen“ Hunden. Das Team soll hier Spaß haben, Elemente zu trainieren oder auszubauen, um auch gegenseitiges Vertrauen aufzubauen.

Bei der WM-Qualifikation zog die zweite Starterin Carmen Winkler mit ihrem Hund Rey bereits alle Blicke der Besucher auf sich. Tänzerisch einwandfrei mit einer ausgezeichneten Choreographie erhielt sie von den Richtern eine sehr gute Bewertung. Die ersten Rang und damit die Weltmeisterschaft-Qualifikation konnte Monika Gehrke mit Luca erringen. In der Vergangenheit hat Gehrke bereits mehrere Titel im Dog-Dancing errungen.