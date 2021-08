VdK Aldingen-Aixheim findet neue zweite Vorsitzende

Der Ortsverband Aldingen-Aixheim des Sozialverbandes VdK hat jüngst in seiner Hauptversammlung im Vereinsheim der Spielvereinigung Aldingen Ursula van Grieken für das Amt der zweiten Vorsitzenden gewinnen können.

Bei den Wahlen mit Unterstützung der Frauenbeauftragten Maria Streicher wurde Jürgen Walkenbach erwartungsgemäß als erster Vorsitzender bestätigt. Nach langer Suche konnte Ursula van Grieken für das Amt des zweiten Vorsitzenden gewonnen werden. Schriftführerin Uschi Buddatsch und Kassiererin Hannelore Bader wurden in ihren Ämtern bestätigt. Beisitzer ist weiterhin Johanna Mattes und neu Jochen Becker. Kassenprüfer für die nächsten zwei Jahre sind erneut Sylvia Braunbart und Lothar Müller.

Bei den Ehrungen hatte Jürgen Walkenbach zahlreiche Treueabzeichen und Urkunden zu vergeben, zunächst rückwirkend für 2020. Von sechs zu ehrenden Mitgliedern war jedoch nur Johanna Mattes anwesend. Sie erhielt das silberne Treueabzeichen für zehn Jahre Mitgliedschaft. 2021 sollten elf Mitglieder für zehn Jahre und drei für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden. Jedoch war davon nur eine anwesend. Lina Ninnemann erhielt für 25 Jahre Mitgliedschaft das goldene Treueabzeichen und einen bunten Blumenstrauß.

Schriftführerin Uschi Buddatsch erinnerte in ihren Ausführungen besonders an das Sommerfest im Juli 2019 und die Jahresabschlussfeier mit den Zitherfreunden von der Baar am 30. November 2019. Die für den 21. März 2020 geplante Hauptversammlung musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Kassiererin Hannelore Bader berichtete kurz und präzise über die Finanzen des Ortsverbandes. Die Konten weisen derzeit einen etwas höheren Überschuss aus als sonst, da wegen Corona die für letztes Jahr geplanten Aktivitäten ausfallen mussten. Als Sprecherin der Revisoren bescheinigte Sylvia Braunbart, dass die Prüfung der Kasse eine korrekte, einwandfreie Kassenführung ergeben hat.

Im Anschluss an den offiziellen Teil gab es zur Freude der Anwesenden noch ein nettes Gedicht von Jutta Vogel aus dem Fundus von Berta Unckel. Gegen Abend hat „Gastgeber“ Erwin Jetter den Grill in Betrieb genommen. Die Stimmung war hervorragend und alle haben es genossen, sich bei schönem Wetter wieder einmal persönlich treffen zu können.