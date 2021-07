Unbekannte bewerfen Kirche mit Eiern

„Welch respektlose Sauer-“Ei“ - so lautet der Kommentar der Kirchengemeinde Dürbheim angesichts des Vandalismus an der Kirche Sankt Peter und Paul. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10./11. Juli, wurde die Kirche mit Eiern beworfen und beschmiert. Auch die Eingangstüre vom Gemeindehaus St. Maria blieb von dieser, wohl nächtlichen Aktion, nicht verschont. Mühevoll seien diese Schmierereien wieder entfernt worden. Auch die Mariengrotte wurde beschädigt. Nicht nur mir Eiern beworfen, sondern zudem sind viele Steinschläge am blauen Gewand erkennbar und die betenden Hände der Heiligen Maria sind gebrochen. Etliche Steine und Eierschalen seien innerhalb der Grotte gefunden worden.

„So geht das nicht! Vandalismus, Gewalt oder Zerstörung ist keine Lösung für dieses globale Problem.

Wir alle leben im Moment in einer Welt, die uns einengt und wir nicht das erleben können, was wir gerne möchten“ so die Verantwortlichen der Gemeinde. Diese wünschen sich, dass die Person(en), die dafür verantwortlich sind, sich angesprochen fühlen und nicht noch mehr Schaden anrichten. „Sie sollten sich klarmachen, dass es viele Menschen gibt, die Kraft und Halt im Gebet suchen. Sei es in der Kirche oder an der Gebetsstätte: unserer Mariengrotte.“

Wie mit der Grotte verfahren wird, sei bislang noch unklar.